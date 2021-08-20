Права собственников зарегистрирует застройщик

Как пояснили деловому изданию «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства, поправки в федеральный закон позволили упростить процедуру регистрации прав для граждан. Если раньше в этом процессе были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь застройщик может взять на себя все эти хлопоты, освободив от них застройщика. Покупатель, в свою очередь, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр, вместе с ключами получает и выписку из ЕГРН как доказательство оформленного права собственности.