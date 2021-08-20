Права собственников зарегистрирует застройщик

Права собственников зарегистрирует застройщик
Права собственников зарегистрирует застройщик
Сегодня, 14:23ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Росреестр с начала года зарегистрировал право собственности дольщиков в отношении 8 625 объектов недвижимости на основании заявлений, поданных застройщиками Приморья.

Как пояснили деловому изданию «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства, поправки в федеральный закон позволили упростить процедуру регистрации прав для граждан. Если раньше в этом процессе были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь застройщик может взять на себя все эти хлопоты, освободив от них застройщика. Покупатель, в свою очередь, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр, вместе с ключами получает и выписку из ЕГРН как доказательство оформленного права собственности.

— Вышеуказанные изменения в значительной степени снижают административные барьеры в строительстве. Дольщикам больше нет необходимости оформлять нотариальную доверенность, чтобы застройщик от его имени мог подать документы в Росреестр, — добавил генеральный директор одной из строительных компаний Приморья Владислав Дарьинский.

Сюжеты:
Приморье
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