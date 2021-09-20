Приморье: молока стало меньше, но оно «честное»

Напомним, с 1 сентября 2021 года стала обязательной маркировка молочной продукции сроком годности свыше 40 суток. С 1 декабря производители должны маркировать товары сроком годности менее 40 дней. «Честный знак» на упаковке позволяет потребителям убедиться в достоверности информации о месте производства, дате и производителе продукции.
— Всего в крае к маркировке присоединились 673 компаний, из них 34 — производители молока, — уточнили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Приморье — лидер по количеству компаний, присоединившихся к маркировке молочной продукции на Дальнем Востоке. Сейчас компании активно готовятся к третьему этапу, который начнется 1 декабря, — подчеркнули в ведомстве.
Отметим, по данным Приморскстата, за первые семь месяцев этого года приморскими сельхозпредприятиями всех форм собственности произведено 75,7 тысяч тонн молока, что на 2 процента меньше, чем за тот же период 2020 года. Снизились и надои молока, составив на 1 корову 4057 кг против 4202 кг в январе–июле 2020 года.