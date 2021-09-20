Приморье: молока стало меньше, но оно «честное»

Отметим, по данным Приморскстата, за первые семь месяцев этого года приморскими сельхозпредприятиями всех форм собственности произведено 75,7 тысяч тонн молока, что на 2 процента меньше, чем за тот же период 2020 года. Снизились и надои молока, составив на 1 корову 4057 кг против 4202 кг в январе–июле 2020 года.