Находка претендует на федеральный уровень

Появление в Находке такого крупного инвестора, как НЗМУ, уже позволило городскому округу стать городом федерального внимания. Ранее во вторник, 15 февраля, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил объекты комплексного плана развития Находкинского городского округа, которые будут реализованы уже в 2022-23 годах. На эти цели направляется один миллиард рублей в качестве «Единой субсидии». Комплексный план социально-экономического развития Находки — документ, разработанный по инициативе Находкинского завода минеральных удобрений, в работе над которым участвовали федеральные профильные ведомства, урбанисты, привлечённые НЗМУ, чиновники и жители Находки. Реализация всего плана рассчитана на 10 лет и включает в себя более 80 социальных и инфраструктурных объектов: строительство и реконструкцию школ, детских садов, больниц, спортивных и культурных сооружений, а также новое жилье, дороги, очистные сооружения.