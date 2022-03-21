Юрий Трутнев во Владивостоке соберёт рыбопромышленников

Как стало известно телеграм-каналу «Трепанг-ДВ», в программе полпреда запланировано обсуждение вопросов работы рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока.
Основной темой, скорее всего, будет реализация второго этапа программы инвестиционных квот и новые квотные аукционы, считают эксперты. Это на сегодня один из актуальных вопросов именно для Дальневосточного рыбохозяйственного комплекса. В нынешних экономических условиях инвестпрограмма нуждается в доработке, считают участники отрасли.
Отметим, по данным на пятницу, 18 марта, почти 16 тысяч тонн рыбной продукции отправлено в российские регионы по железной дороге из Приморья за прошлую неделю. В города Сибири, Урала, Московского региона направлены минтай, скумбрия, сельдь, лососевые, сардина, треска.
По данным Росрыболовства, общая загрузка холодильников в крае составляет 61,2%. Загружено порядка 63,4 тыс. тонн.
Российские рыбаки ведут промысел с превышением показателя прошлого года почти на 5% — добыто более 930 тыс. тонн.
Ведущаяся в течение последних пяти лет работа по модернизации отрасли именно в новых кризисных условиях показывает стабильность рыбохозяйственного комплекса, в том числе, рост эффективности уловов за счет обновления рыбопромыслового флота.