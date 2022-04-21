Дальневосточные рыбаки добыли 1 220,7 тыс. тонн рыбы

В 2022 году российские рыбаки добыли более полутора миллионов водных биоресурсов и опередили показатель прошлого года на 3,1%. Дальневосточные рыбаки добыли 1 220,7 тысяч тонн, что на 7,9% больше уровня 2021 года.

Добыча рыбы российским флотом идёт в штатном режиме, сообщили в объединённой пресс-службе Росрыболовства. Вылов минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 904,2 тысячи тонн, 179,4 тысячи тонн сельди и 51,8 тысячи тонн трески. Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 151,8 тыс. тонн рыбы. В том числе трески — 91,7 тыс. тонн, пикши — 24,2 тыс. тонн. Вылов в Западном рыбохозяйственном бассейне составил 32,6 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 21,5 тыс. тонн, сельди балтийской — 9,7 тыс. тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаками добыто 14,8 тыс. тонн, в том числе хамсы — 11,6 тыс. тонн. Рыбаки Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна освоили 26,1 тыс. тонн, в том числе кильки — 17,9 тыс. тонн. В конвенционных районах, исключительных экономических зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот освоил 115,1 тыс. тонн.

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