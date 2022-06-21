Мэр Владивостока принял участие в работе ПМЭФ-2022

Мэр Владивостока принял участие в работе ПМЭФ-2022
Мэр Владивостока принял участие в работе ПМЭФ-2022
Сегодня, 11:50ЭкономикаФото: пресс-служба администрации Владивостока
Глава столицы ДФО на Петербургском международном экономическом форуме в ходе сессии «Поворот на Восток 3.0: Азиатский вектор в экономике» рассказал о преимуществах Приморья и Владивостока для предпринимателей.

— Наша географическая близость к Китаю является серьёзным преимуществом. И те российские предприниматели, которые ещё не развернулись на Дальний Восток, могут многое потерять, — отметил Константин Шестаков.

Также глава Владивостока в своём выступлении рассказал об изменениях в работе городских портов. По его словам, изменился подход акционеров и собственников к инфраструктуре, которой они обладают. За последние четыре месяца Владивостокский морской торговый порт (входит в Транспортную группу FESCO) и порт Первомайский утвердили новые инвестиционные планы.

— За Владивостоком — точно будущее, поверьте. А мы с командой готовы сопровождать бизнес по городу, — заверил Константин Шестаков.

Сессия ПМЭФ «Поворот на Восток 3.0: Азиатский вектор в экономике» была посвящена переориентации предпринимателей России на Восток. Тема приобретает особую актуальность в связи с возможной экономической переориентацией, поиском новых товарных рынков и рынков инвестиций.

При этом рынки Востока до сих пор остаются «серой зоной» с точки зрения понимания российским бизнесом ряда их существенных особенностей, например, регуляторных требований азиатских инвесторов в части устойчивого развития — одного из ключевых факторов, которые влияют на способность компании или региона повысить свою привлекательность в глазах потенциальных партнёров.

Отдельным вопросом на сессии звучала тема инвестиционного потенциала Дальнего Востока с его полезными ископаемыми и возобновляемыми природными ресурсами, квалифицированным персоналом и качественными высшими учебными заведениями, а также бурно развивающимися высокими технологиями.

Развивая тему сотрудничества с АТР, Константин Шестаков встретился с исполнительным директором Российско-Китайского делового совета Евгением Маркиным.

Мэр Владивостока пригласил делегацию Российско-Китайского делового совета совместно с представителями крупнейших китайских корпораций в ближайшее время посетить Приморский край. Цель такого визита — реализация совместных инвестиционных проектов и определение путей дальнейшего взаимодействия в условиях санкционного давления.

— Во второй декаде июля Владивосток будет принимать большую делегацию предпринимателей из Китайской Народной Республики. Для нас это возможность продолжить развитие логистики и торговли в Приморском крае, — отметил глава Владивостока.

В свою очередь исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин высоко оценил работу администрации Владивостока и лично Константина Шестакова по налаживанию крепких и долгосрочных связей с представителями бизнес-сообщества Китая.

— Мэр Владивостока — один из самых эффективных руководителей города, с которыми мне приходилось работать. Администрация города всегда готова к содействию и всесторонней поддержке на всех этапах взаимодействия, — подчеркнул исполнительный директор РКДС.

Сюжеты:
Приморье
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