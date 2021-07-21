Покажи свой паспорт, Приморье

Экономический паспорт Приморского края — в инфографике «Золотого Рога».
Цифры и показатели
Промышленность. Промышленный потенциал Приморья сосредоточен в сфере добычи и переработки полезных ископаемых — это горнохимическое и горнорудное сырье для цветной металлургии (цинк, свинец, медь, серебро, висмут, индий, вольфрам). В крае находится крупнейшее в России месторождение бора (датолитовых, борсодержащих руд), по запасам германия регион также занимает одно из ведущих мест в мире.
Основными сферами промышленности также являются рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая, лесная и деревообрабатывающая отрасли, предприятий ВПК.
Кроме того, в регионе развита электроэнергетика, достаточно распространены машиностроение и ремонт морских судов.
Туризм. В течение всего 2020 года в Приморье была зафиксирована отрицательная динамика туристического потока, из-за пандемии COVID-19, закрытия границ России и резкого сокращения иностранных туристов из Китая и Южной Кореи.
По словам специалистов, в течение года туристический потенциал развивался в основном в южной части Приморского края.
Предприятия. В 2020 году общий оборот предприятий Приморского края составил 1 940 миллиардов рублей, что ниже показателей прошлого года на 1,8%.
Сокращение показателей зафиксировано и в других сферах: индекс промышленного производства -17,3%, показатели розничной торговли -8,1%, рыболовства и рыбоводства -7,1%, лесозаготовок -3,9%, общественного питания -35,5%, туризма -49,4%.
Выросли показатели в сельском хозяйстве +0,5%, строительстве +7,8%, грузоперевозках автотранспортом +32%, оптовой торговле +1,6%.
Специалисты отмечают, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 въездные туристические потоки в регион сократились практически до нуля.
Безработица. Уровень безработицы на ноябрь 2020 года сократился на 5,2%. Почти 52 тысячи приморцев не имели постоянной занятости, но активно искали работу. В государственных учреждениях службы занятости на учете в качестве безработных состояло 62,9 тысячи человек.
Иностранные рынки
Внешнеэкономические связи Приморья, их характер и состояние определяет прежде всего приграничное положение региона. По итогам 2020 года внешнеэкономический оборот Приморского края составил 5,51 миллиардов долларов, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году.
Доля Приморского края в общем объеме внешнеэкономической деятельности Дальнего Востока — 23,5%.
Доля регионального экспорта в отчетном периоде составил 2,01 миллиарда долларов, что меньше на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение показателей зафиксировано и в доле импорта — 3,4 миллиарда долларов, что на 7,8% меньше.
Сальдо торгового баланса оказалось отрицательным — минус 1,4 миллиарда долларов. Количество стран-контрагентов, с которыми осуществлялась внешнеэкономическая деятельность, сократилось на 8% — до 109.
Стоит отметить, что основная доля внешнеторговой деятельности Приморья по-прежнему связана с соседними странами Северо-Восточной Азии: Китай — 54,6%, Южная Корея — 15,9%, Япония — 14,3%, США — 1,3%, Бельгия — 1,3%, Тайвань -1,2%.
Экспорт: продовольственные товары, в основном рыба и морепродукты, — 1,2 миллиарда долларов, минеральные продукты — 274 миллионов долларов, древесина — 241 миллион, топливо — 221 миллион, металлы — 98 миллионов, машиностроительная продукция — 57 миллионов.
Импорт: машиностроительная продукция — 2 миллиарда, продовольствие — 406 миллионов, химические продукты — 322 миллионов, текстиль — 235 миллионов, металлы — 202 миллиона, минеральные продукты — 50 миллионов.
Согласно имеющимся данным, в конце 2020 года остатки прямых иностранных инвестиций в Приморском крае составили 3,1 миллиарда долларов.
Самый крупный объем инвестиций поступил из Кипра — 1,2 миллиарда долларов участвуют в краевых инвестиция, 348 миллионов долларов — как часть долговых инструментов. Далее распределялись вложения из стран Северо-Восточной Азии: Японии — 158 миллионов долларов, Республики Корея — 157 миллионов, Гонконга — 111 миллионов и материкового Китая — 42 миллиона долларов США.
Международные отношения
В Приморском крае заключено 16 соглашений и 3 меморандума о дружбе и сотрудничестве с Республикой Беларусь, отдельными провинциями Китая, Южной Кореи, Японии и Монголии.
У Владивостока есть 12 городов-побратимов: Сан-Диего, Такома, Джуно (США), Ниигата, Акита, Хакодате (Япония), Далянь (КНР), Пусан (РК), Вонсан (КНДР), Манта (Эквадор), Владикавказ (Северная Осетия, РФ), Кота-Кинабалу (Малайзия), а также с Яньбянь-Корейским автономным округом КНР. В данный момент обсуждается возможность заключения аналогичного соглашения с Цхинвалом.
В Приморье аккредитованы:
— Восемь генконсульств иностранных государств: Вьетнам, Индия, КНДР, КНР, Республика Корея, США, Япония, Республика Узбекистан;
— Отделение посольства — Киргизия;
— Консульство, возглавляемое почетным консулом — Канада;
— Двенадцать почётных консулов: Бангладеш, Великобритания, Новая Зеландия, Чили, ЮАР, ФРГ, Лаос, Южная Осетия, Малайзия, Словакия, Индонезия, Филиппины.
Отметим, что зимой 2020 года США решили закрыть своё генеральное консульство во Владивостоке.
Кроме того, в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году в Дальневосточной столице отменили проведение шестого по счёту Восточного Экономического форума.
В этом году, несмотря на третью волну коронавируса, ВЭФ-2021 должен состояться как в дистанционном, так и в очном формате.
Мария ЦИРЛИНА