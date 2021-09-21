В Приморье будущие агрономы поработают экскурсоводами

В Приморье будущие агрономы поработают экскурсоводами
В Приморье будущие агрономы поработают экскурсоводами
Сегодня, 10:29ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Сельскохозяйственный праздник «День поля» в Уссурийске продлится три дня. С четверга по субботу — с 23 по 25 сентября, в округе пройдут мероприятия для представителей науки, образования, бизнеса, школьников и студентов.

По информации пресс-службы администрации Уссурийска, экспозиция оборудования и средств защиты растений откроется на территории базы отдыха «Южная» 23 сентября (это рядом с новым микрорайоном «Радужный). Современную сельхозтехнику представят отечественные компании, а также белорусский производитель.

— На выставке можно будет увидеть линейку Минского тракторного завода, технику «Ростсельмаш», американскую «Джон Дир», немецкую «КЛААС», тракторы «Кейс» и «Кировец». Для старшеклассников и студентов аграрных образовательных учреждений запланированы экскурсии, — уточнили в министерстве сельского хозяйства Приморья.

В пятницу, 24 сентября, на территории села Загородного состоится презентация перспективных сортов и гибридов сои и кукурузы. Специалисты обсудят меры государственной поддержки сельского хозяйства Приморского края на будущий год и перспективы выращивания гибридов сельскохозяйственных культур.

Организаторы «Дня поля» сделали акцент на познавательные экскурсии для школьников. Более трехсот учащихся из шести муниципалитетов Приморья ознакомятся с образцами техники, узнают о технологиях посева семян, их урожайности и способах химической обработки. В качестве экскурсоводов выступят студенты Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Финишным мероприятием Дня поля станет сельскохозяйственная ярмарка. В субботу, 25 сентября, на территории базы отдыха «Южная» местные производители представят свою продукцию. Гости и участники смогут продегустировать, а также приобрести молочные, мясные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, дикоросы, мед, а также саженцы плодовых, декоративных и хвойных растений.

Сюжеты:
Приморье
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сельское хозяйствоПриморьестуденты
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