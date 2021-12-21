Бюджет Приморья на 2022 год: баланс и приоритеты

Проект бюджета Приморья на 2022 год прошёл процедуру второго чтения на декабрьском заседании краевого парламента. Депутаты одобрили основные параметры главного финансового документа в размере 155,7 млрд рублей по доходам и 162,8 млрд рублей – по расходам.

Обе части бюджета были увеличены на 3,26 млрд рублей за счёт дополнительного федерального финансирования. В процессе работы над проектом бюджета-2022 депутаты рассмотрели 50 поправок к документу, касающихся перераспределения ассигнований на те или иные региональные программы. Как известно, программный формат планирования расходов является определяющим для бюджета. В будущем году преду-смотрено увеличение финансирования по 8 из 14 программ. В том числе, на 402 миллиона рублей возрастут расходы края на сферу образования, 90 миллионов добавят на развитие физкультуры и спорта, вырастут на 86 миллионов дотации приморским муниципалитетам на решение вопросов местного значения. Сфера ЖКХ дополнительно получит 1,8 млрд рублей. — Бюджет сбалансирован и направлен в первую очередь на реализацию целей национального развития и национальных проектов, определенных президентом РФ, на повышение благополучия и качества жизни в нашем крае. Работа над бюджетом проводилась большая, в том числе в рамках инициативного бюджетирования. Сегодня важно бюджет утвердить и дальше вместе с губернатором и правительством Приморья работать над его совершенствованием в интересах жителей нашего края, – подчеркнул председатель ЗСПК Александр Ролик. Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в проекте краевого бюджета были учтены предложения, прозвучавшие во время общественного обсуждения. В нескольких районах Приморья решено построить детские сады, школы, поликлиники и спорткомплексы. В частности, дополнительное финансирование выделят на строительство детского сада и школы в поселке Зима Южная, комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинском, дома культуры в поселке Западном. Важными объектами также признаны гидротехнические сооружения для защиты от наводнений в Лесозаводском городском округе, сёлах Рощино и Вострецово, посёлке Горные Ключи, сети водоснабжения и водоотведения в селе Воздвиженке и городе Большой Камень, мостовые переходы через реки Арзамасовку, Партизанскую, Зеркальную – на всё это в бюджете заложены средства. Также на заседании депутаты Заксобрания Приморья во втором чтении утвердили бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на три года. Предполагается ежегодное увеличение расходов на бесплатную медицину: с 36,8 млрд рублей в 2022 году до 40,9 млрд рублей в 2024 году. Бюджет ТФОМС почти полностью формируется из федеральной субвенции, однако в этом году впервые предусмотрены и межбюджетные трансферты из бюджета региона. В 2022 году они составят 216 млн рублей и пойдут на дополнительное финансирование медицинских организаций, расположенных в малонаселённых районах Приморья.

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