В Приморье банки резко сократили выдачу кредиток

Отмечается, что в декабре 2020 года было выдано 0,97 миллиона новых кредитных карт, это на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019 года. В то же время декабрьский результат стал максимальным за весь прошлый год, сообщает Национальное бюро кредитных историй.