В Приморье банки резко сократили выдачу кредиток

В Приморье банки резко сократили выдачу кредиток

Сегодня, 13:10
Экономика
Photo: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Выдача кредиток в целом в стране стала минимальной с 2017 г.
Российские банки по итогам 2020 года сократили выдачу кредитных карт на 21,5% — до 9 миллионов единиц, это стало минимальным показателем с 2017 года.

Отмечается, что в декабре 2020 года было выдано 0,97 миллиона новых кредитных карт, это на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019 года. В то же время декабрьский результат стал максимальным за весь прошлый год, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

«В 2020 году было выдано 8,99 миллиона новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом», — сообщили РИА Новости в компании. При этом данный показатель стал минимальным с 2017 года, тогда банки выдали всего 6,9 миллиона «кредиток».

Наибольшее количество новых кредитных карт в российских регионах в 2020 году было выдано в Москве (556,1 тысячи единиц), Московской области (427 тысяч единиц), Краснодарском крае (386,6 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (331,1 тысячи единиц) и Башкирии (291,7 тысячи единиц).

Снижение выдачи новых кредиток было отмечено во всех регионах страны, а самую серьезную динамику сокращения их количества в прошлом году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Московская область (-30,9%), Москва (-30,0%), Приморский край (-29,8%) и Татарстан (-28,5%).

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Приморье
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