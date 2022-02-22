Во Владивостоке запустят рамочный контроль?

Транспортных перевозчиков тревожит намерение краевых властей ввести автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) с 6 марта 2022 года на дорогах Приморья. Пока, согласно приказу краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, в тестовом режиме.

Но водителей фур настораживает негативная практика в других регионах РФ. Все актуальные отраслевые проблемы транспортники намерены обсудить во Владивостоке, куда планируют приехать перевозчики не только из Приморья, но и других регионов. Как сообщил «ЗР» председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Пётр Куприянов, собрание пройдёт в эту субботу, 26 февраля, в детском лагере «Юность» (район бухты Тавайза). На повестке — целый ряд вопросов. Представителей профессионального сообщества волнует намерение краевых властей обустроить автоматическую систему весового контроля на въезде и выезде из Владивостока, а также в ряде районов края, всего восемь штук. Эти «рамки» призваны ограничить проезд транспорта, загруженного больше установленного норматива. Перевозчики опасаются, что многие грузовики не пройдут такой контроль, что негативно отразится на поставках товаров и продуктов питания в Приморье. Власти региона имеют право регулировать допустимые параметры, поэтому перевозчики хотят выработать общее предложение и выработать общее предложение и обратиться к ним, чтобы учесть его при установке норматива. Также транспортников тревожат очередь большегрузных автомобилей на погранпереходах и проблемы с проездом фур по дорогам краевого центра. Все эти проблемы они хотят обсудить коллегиально, чтобы найти решения для минимизации потерь в сложившихся условиях. — Форум проводим по моей инициативе, хотел собрать только приморских перевозчиков, но проблемы, озвученные в программе, актуальны для многих дальневосточных перевозчиков. Поэтому, как ожидается, во Владивосток приедут коллеги из других территорий ДФО, — заявил председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Пётр Куприянов.

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