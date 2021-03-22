В Правительстве России одобрили очередные изменения в важные для Приморья законы

В Правительстве России одобрили очередные изменения в важные для Приморья законы

Сегодня, 11:13ЭкономикаФото: Правительство Приморского краяЗа последние пять лет закон менялся и дополнялся уже несколько раз
Документ внесли в Государственную Думу

За последние пять лет закон о Свободном порте Владивосток менялся и дополнялся уже несколько раз. Так, одно из последних изменений произошло в марте прошлого года — тогда премьер Михаил Мишустин изменил порядок распределения земельных участков на территории СПВ.

Год спустя в правительстве одобрили новый проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации“ и Федеральный закон „О Свободном порте Владивосток“».

Как сообщается, нововведения будут касаться преференций для резидентов ТОР и СПВ. Законопроект направлен на совершенствование существующего правового регулирования преференциальных режимов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, а также повышение эффективности инвестиционной деятельности на территории Дальнего Востока.

Документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу.

Сюжеты:
Приморье
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