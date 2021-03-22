В Правительстве России одобрили очередные изменения в важные для Приморья законы

За последние пять лет закон о Свободном порте Владивосток менялся и дополнялся уже несколько раз. Так, одно из последних изменений произошло в марте прошлого года — тогда премьер Михаил Мишустин изменил порядок распределения земельных участков на территории СПВ.
Год спустя в правительстве одобрили новый проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации“ и Федеральный закон „О Свободном порте Владивосток“».
Как сообщается, нововведения будут касаться преференций для резидентов ТОР и СПВ. Законопроект направлен на совершенствование существующего правового регулирования преференциальных режимов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, а также повышение эффективности инвестиционной деятельности на территории Дальнего Востока.
Документ внесли на рассмотрение в Государственную Думу.