Морские водоросли очень пригодятся в теплице, уверяют дальневосточные учёные

Дальневосточные исследователи считают, что морские растения — недоиспользованный вид сырья. Их рекомендуемый ежегодный вылов на Дальнем Востоке оценивается в 150 тыс. тонн. Его основу составляет ламинария — до 80%. Еще несколько процентов приходится на алярию, костарию, анфельцию и зостеру.

При этом десятки видов водорослей и морских трав не добываются. Именно такое сырье ученые рассматривают для получения кормовой продукции и удобрений. Исследования по применению водорослей в сельском хозяйстве показали, что дальневосточные красные водоросли особенно богаты белком, бурые — йодом. Фукусовые водоросли отличаются повышенным содержанием полифенолов, а морские травы имеют самую высокую концентрацию полиненасыщенных жирных кислот. Это значит, что водоросли, по сравнению со многими луговыми травами, имеют более высокое содержание полезных веществ, необходимых для животных. Работы в этом направлении были проведены на Сахалине сотрудниками Сахалинского НИИ сельского хозяйства. Муку из ламинарии использовали для кормления цыплят в течение 45 дней. Результаты полностью подтвердили предположения ученых. Показатели роста цыплят увеличились более, чем на 30%, а экономия кормовых затрат составила более 17%. Еще одно важное направление — использование водорослей в качестве удобрений. Последние исследования показали стимулирующее действие экстрактов дальневосточных бурых водорослей на развитие семян пшеницы, гречихи и сои. Помимо этого, удобрения из морского растительного сырья могут стать экологически чистой альтернативой традиционному органическому и минеральному удобрению. Водоросли для применения в сельском хозяйстве необязательно добывать. Можно использовать штормовые выбросы, добыча которых не лимитируются, они доступны для сбора, их заготовка не требует высоких затрат. По итогам экспериментов были разработаны рекомендации по использованию штормовых выбросов в качестве удобрения. Тихоокеанский филиал ВНИРО совместно с Приморской государственной сельскохозяйственной академией провели испытания опытных партий удобрений, произведенных из штормовых выбросов. Эксперимент доказал положительное влияние на интенсивность роста растений в условиях защищенного грунта. В выращенных образцах салата ученые зафиксировали увеличение содержания минеральных веществ и йода, который до этого в растении не отмечался. Такой продукт можно отнести к специальному питанию, ведь в 100 г салата содержится суточная норма йода. Высокую эффективность удобрения из морского растительного сырья продемонстрировали также в увеличении роста и урожайности огурцов. Исследования по возможности применения водорослей в сельском хозяйстве будут продолжены в 2022–2023 годах, заверили в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

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