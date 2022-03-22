Северный морской путь поддержат субсидией

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Каботажные перевозки между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока поддержат льготными тарифами. Ежегодно из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей, которые направят компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.