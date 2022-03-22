Северный морской путь поддержат субсидией

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Каботажные перевозки между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока поддержат льготными тарифами. Ежегодно из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей, которые направят компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.
Дотация сделает перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной для грузоотправителей, это поможет в решении вопросов северного завоза грузов, считают авторы новации.
— В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны, — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 марта.
В прошлом году грузопоток по СМП составил 35 млн тонн. Президент России поставил задачу увеличить грузопоток по СМП к 2024 году до 80 млн тонн. Как ожидается, предлагаемые меры господдержки внутренних перевозок позволят активизировать формирование стабильного грузопотока между портами РФ.
Справка «ЗР»
Северный морской путь — единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком.