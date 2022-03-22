Северный морской путь поддержат субсидией

Северный морской путь поддержат субсидией
Северный морской путь поддержат субсидией
Сегодня, 17:57ЭкономикаФото: http://www.rosatomflot.ru
Правительство России запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП).

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Каботажные перевозки между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока поддержат льготными тарифами. Ежегодно из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей, которые направят компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

Дотация сделает перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной для грузоотправителей, это поможет в решении вопросов северного завоза грузов, считают авторы новации.

— В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны, — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 марта.

В прошлом году грузопоток по СМП составил 35 млн тонн. Президент России поставил задачу увеличить грузопоток по СМП к 2024 году до 80 млн тонн. Как ожидается, предлагаемые меры господдержки внутренних перевозок позволят активизировать формирование стабильного грузопотока между портами РФ.

Справка «ЗР»

Северный морской путь — единая транспортная коммуникация России в Арктике. Он проходит вдоль северных берегов страны по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), соединяет порты европейской части России и устья судоходных сибирских рек с Дальним Востоком.

Сюжеты:
Приморье
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