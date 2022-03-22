Восточно-Уральский Терминал: Мы ставим цели и достигаем их

С 21 февраля США, а также некоторые страны Евросоюза и Азиат-ско-Тихоокеанского региона ввели целый список санкций против России, в числе которых эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Как в этих непростых экономических условиях работает одна из ведущих стивидорных компаний Находки — ООО «Восточно-Уральский Терминал»? Хотя она специализируется не на перевалке нефтепродуктов, а каменного угля, действие санкций, кажется, вряд ли обойдёт стороной и экспортёров такого вида энергоресурсов. — В условиях санкций продолжаем работу в штатном режиме. Объёмы грузооборота по результатам первого квартала сохранились практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Численность трудового коллектива не сокращается, наоборот, принимаем на работу новых сотрудников. Ранее взятые на себя обязательства по сохранению на производстве экологической обстановки «Восточно-Уральский Терминал» выполняет в полном объёме, — сказал генеральный директор Сергей Востриков. Производство — под купол Одно из главных мероприятий в совершенствовании экологического направления — строительство на территории терминала современного модульного ангара каркасного типа. Это будет огромное купольное сооружение длиной 170 и шириной 80 метров. В совокупности его площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. Оно возводится с целью «взять под колпак» весь фронт выгрузки угля из железнодорожных вагонов, а также основную площадку временного хранения твёрдого топлива. Следует напомнить, что ООО «Восточно-Уральский Терминал» — единственная стивидорная компания на российском Дальнем Востоке, где 85% объёмов поступающего в его адрес угля хранится в крытых складских помещениях. С вводом модульного ангара в эксплуатацию предприятие получит возможность хранить в закрытых складах все 100% груза. Это одна из основных целей, о которой многие годы рассказывало нашим читателям руководство терминала, и к которой оно столько лет целенаправленно стремилось. Сегодня на стройобъекте ни на день не прекращаются работы по заливке фундамента рабочими московской фирмы-подрядчика, выигравшей тендер. Бетонные работы выполнены уже примерно на 30%. По словам строителей, заказчик регулярно осуществляет подвоз арматуры и других необходимых материалов на стройплощадку, так что проблем с обеспечением нет. Наоборот, сформирован запас арматуры уже и на следующий этап бетонных работ. К середине мая планируется завершить заливку фундамента, и ещё около полугода потребуется на монтаж металлического каркаса. Затем ангар из металлоконструкций сверху накроют специальным пологом, где будут смонтированы автоматические системы аспирации, вентиляции и пылеподавления. В целом, к концу текущего года все работы планируется завершить и ввести в действие модульный ангар. — Несмотря на непростые экономические условия, компания не отказалась от реализации данного сложного проекта. Мы обещали населению и властям, что все 100% угля на терминале, а также производственные операции будут в крытых складах. И мы выполняем свои обещания. Надеюсь, санкции не сорвут решение этой задачи и нам удастся довести строительство модульного ангара до своего логического завершения. Хотя, допускаю, экономические ограничения со стороны Запада спровоцируют определённые трудности в работе порта. Ведь в настоящее время абсолютное большинство портовых структур, включая и нашу компанию, примерно на 90% работают на импортной спецтехнике и запчастях. От иностранных специалистов в некоторой мере зависит и обслуживание парка техники. Но будем надеяться на лучшее, — сказал с оптимизмом Сергей Востриков. Выше экология — крепче население Руководство терминала, как и в предыдущие годы, по-прежнему уделяет особое внимание природоохранной деятельности. Здесь регулярно проводится производственный контроль, в ходе которого проверяется соблюдение экологических норм при обращении с отходами производства, уровень и качество очистки сточных вод в морскую акваторию. Постоянно ведётся мониторинг атмосферного воздуха аттестованной и аккредитованной лабораторией. Разработан и практикуется целый перечень мероприятий по соблюдению экологического законодательства при перевалке пылящих грузов. — С целью обеспечения надёжной эксплуатации предприятия и его экологической безопасности в процессе хранения и перевалки угля терминал оборудован современной системой контроля за качеством погрузки, электронными весами, мощными магнитными сепараторами, способными вылавливать из твёрдого топлива даже куски проволоки-катанки и гвозди. Работает система видеонаблюдения, контроля окружающей среды и радиационного контроля — как на территории предприятия, так и на границе санитарно-защитной зоны. В целом это позволяет надёжно и в полном объёме контролировать все технологические процессы непосредственно с центрального пульта управления, — рассказала инженер по охране окружающей среды ООО «Восточно-Уральский Терминал» Наталья Серёгина. С целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду компания использует в технологическом процессе две судопогрузочные машины, представляющие собой систему крытых конвейеров с защитными пологами и телескопическим рукавом. Рукав полностью погружается в трюм, что исключает на все 100% просыпание угля в морскую акваторию и выброс пыли в атмосферу. Не первый год стивидоры используют при выгрузке твёрдого топлива из полувагонов уникальные грейферы с встроенной системой пылеподавления, распыляющей водяной туман. Кроме того, все открытые склады хранения угля укрываются специальными пологами для предотвращения пыления, а складские площадки закрыты стационарными бетонными стенками высотой 4,4 метра. В вагоноразгрузочной галерее установлены пылезащитные завесы из плотных вертикальных пластин (строплент) повышенной износостойкости. Это сделано с целью исключения распространения угольной пыли из галереи в окружающую среду во время зачистки вагонов. Регулярно осуществляется уборка территории терминала с помощью специальной вакуумной машины, которая оснащена системой орошения, вакуумной очистки и специальными щётками. Влажная уборка существенно улучшает микроклимат в рабочей зоне терминала. А с помощью минипогрузчика со сменным навесным оборудованием и щётками в круглосуточном режиме очищаются от угольной пыли складские площади, дороги и внутренние проезды. Чтобы экологическую ситуацию постоянно держать на контроле, установлены приборы автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны и непосредственно в зоне выгрузки угля. Полученные данные в онлайн-режиме передаются в ДМУ «Росприроднадзор» и транспортную прокуратуру Находки. Инвентаризация позади, впереди — субботник В конце прошлого года силами контролирующих органов на предприятии прошла инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По её результатам были выданы некоторые предписания. В частности, требовалось устранить локальные разрушения в бетонных плитах и обеспечить водонепроницаемость твёрдого покрытия. В другом месте бетонное ограждение не обеспечивало предотвращение рассыпания угля и разноса угольной пыли, а между плитами имелись расщелины. Также специалистами Государственной экологической экспертизы при осмотре территории было установлено, что специальная площадка, имеющая твёрдое гидроизоляционое покрытие с бортами для предотвращения возможного разлива топлива за пределы оборудованной площадки, отсутствует. Это незначительные отклонения, но их нужно было устранить. Администрация ООО «Восточно-Уральский Терминал» успешно устранила их, о чём отчиталась перед Росприроднадзором. Стало доброй традицией проведение субботников по уборке мест массового отдыха горожан, высадке саженцев и декоративных кустарников. С облачением природы в зелень и приближением купального сезона экологический десант из сорока сотрудников ООО «Восточно-Уральский Терминал» во главе с директором, проведёт уборку пляжной полосы в районе Волны, в Находке. Также в начале мая планируется большая уборка в микрорайоне Врангель и дополнительное озеленение улиц саженцами ели, берёзы и других деревьев, декоративных кустарников.

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