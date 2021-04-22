Кафе и рестораны Приморья оживают

Кафе и рестораны Приморья оживают
Сегодня, 12:31ЭкономикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Рост рынка общественного питания набирает обороты
Эксперты подсчитали, сколько денег потратили жители Приморья на I квартале 2021

Специалисты Приморскстата подсчитали, сколько денег потратили жители Приморья на I квартале 2021 года на приобретение товаров и посещение кафе и ресторанов.

Как сообщается, населением края было израсходовано на различные товары 111,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом возросла роль субъектов малого предпринимательства, их доля в формировании розничного товарооборота составила 62%. Правда, не уточняется, увеличился ли объем израсходованных средств за счет того, что цены на товары и продукты подскочили (инфляция составляет около 7%) или это от того, что граждане расслабили кошельки.

На столько же вырос объем продажи непродовольственных товаров (57,4 млрд рублей). Продуктов питания, включая напитки, и табачные изделия, было куплено на 54,3 млрд рублей, что больше прошлогоднего на 2%.

Отмечается, что основная масса — 93% оборота — покупок совершается в стационарных торговых сетях. Розничные рынки и ярмарки занимают в этом объеме лишь 7%.

Рост рынка общественного питания также набирает скорость. С начала года общекраевой оборот общественного питания составил 5,3 млрд рублей, превысив уровень I квартала прошлого года на 11%. Эксперты увязывают это увеличение с недавним открытием во Владивостоке резидента СПВ — сети быстрого питания «Макдоналдс».

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесФинансыДеньгистатистикаторговые сетирынкиторговляобщепит
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы