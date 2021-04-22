Кафе и рестораны Приморья оживают

Специалисты Приморскстата подсчитали, сколько денег потратили жители Приморья на I квартале 2021 года на приобретение товаров и посещение кафе и ресторанов.
Как сообщается, населением края было израсходовано на различные товары 111,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом возросла роль субъектов малого предпринимательства, их доля в формировании розничного товарооборота составила 62%. Правда, не уточняется, увеличился ли объем израсходованных средств за счет того, что цены на товары и продукты подскочили (инфляция составляет около 7%) или это от того, что граждане расслабили кошельки.
На столько же вырос объем продажи непродовольственных товаров (57,4 млрд рублей). Продуктов питания, включая напитки, и табачные изделия, было куплено на 54,3 млрд рублей, что больше прошлогоднего на 2%.
Отмечается, что основная масса — 93% оборота — покупок совершается в стационарных торговых сетях. Розничные рынки и ярмарки занимают в этом объеме лишь 7%.
Рост рынка общественного питания также набирает скорость. С начала года общекраевой оборот общественного питания составил 5,3 млрд рублей, превысив уровень I квартала прошлого года на 11%. Эксперты увязывают это увеличение с недавним открытием во Владивостоке резидента СПВ — сети быстрого питания «Макдоналдс».