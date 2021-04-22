Кафе и рестораны Приморья оживают

Как сообщается, населением края было израсходовано на различные товары 111,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом возросла роль субъектов малого предпринимательства, их доля в формировании розничного товарооборота составила 62%. Правда, не уточняется, увеличился ли объем израсходованных средств за счет того, что цены на товары и продукты подскочили (инфляция составляет около 7%) или это от того, что граждане расслабили кошельки.