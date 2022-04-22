Рыбный терминал Владивостока включился в программу «Производительность труда»

Замминистра экономического развития Приморья Екатерина Митрофанова отметила, что программа по повышению производительности вовлекает в себя всё больше предприятий.
«Участники нацпроекта имеют уникальный шанс бесплатно получить услуги специалистов Федерального (ФЦК) и Регионального центров компетенций (РЦК), увеличив свою производительность на 5% в год. На данный момент 32 краевых предприятия уже заключили соглашения о внедрении национального проекта „Производительность туда“ с минэкономразвития Приморского края, семь проектов — в статусе заключения», — отметила Екатерина Митрофанова.
Сейчас специалисты ФЦК и РЦК ведут работу по выбору эталонного участка. На нём предстоит применять инструменты бережливого производства. Полученный опыт будет использован и на других участках.
«В настоящее время Региональный центр компетенций располагает всеми силами и ресурсами для реализации проектов любой сложности. В частности, проект во Владивостокском рыбном терминале самостоятельно реализует руководитель проекта с опытом в порту, которому известны все особенности данного производственного процесса. Я уверен в своей команде и ее профессионализме» — подчеркнул директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сергей Капацын.
К нацпроекту «Производительность труда» ВРТ присоединилось в конце марта 2022 года. На стартовой позиции рабочая группа прошла четырехдневное обучение основам бережливого производства у тренера Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Приморского края.