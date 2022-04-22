Рыбный терминал Владивостока включился в программу «Производительность труда»

«В настоящее время Региональный центр компетенций располагает всеми силами и ресурсами для реализации проектов любой сложности. В частности, проект во Владивостокском рыбном терминале самостоятельно реализует руководитель проекта с опытом в порту, которому известны все особенности данного производственного процесса. Я уверен в своей команде и ее профессионализме» — подчеркнул директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сергей Капацын.