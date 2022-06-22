Дом под присмотром: «Ростелеком» предлагает сервис «Видеонаблюдение» в подарок

«Ростелеком» предлагает жителям Приморья подключить домашнее видеонаблюдение и получить сервис по хранению записей в подарок на шесть месяцев или два года. Видеонаблюдение помогает следить за жильем и имуществом, контролировать обстановку в квартире или доме на расстоянии.

Для участия в акции необходимо приобрести внешнюю либо внутреннюю камеру видеонаблюдения. К ней автоматически добавится сервис «Полная запись 7 дней хранения», который будет бесплатным в течение шести месяцев, если клиент приобрел камеру по полной цене, или двух лет, если оборудование куплено в рассрочку. По окончанию акционного периода абонентская плата за сервис «Видеонаблюдение» составит 390 рублей в месяц. Тарифный план можно изменить в личном кабинете. «Ростелеком» предлагает несколько вариантов видеокамер для внутреннего и наружного использования с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD, инфракрасной подсветкой, встроенными микрофонами, датчиками движения, поворотными механизмами и антивандальной защитой. Можно установить камеру самостоятельно или обратиться в компанию за помощью специалиста. — Спрос на услугу растёт с каждым годом, особенно летом, так как это период отпусков. Многие уезжают, и чтобы контролировать квартиру или дом устанавливают видеокамеры. Через приложение можно в любой момент посмотреть, что происходит в квартире или на придомовой территории, — отмечает директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Евгения Попова. Управлять услугой «Видеонаблюдение» можно через личный кабинет на сайте или с помощью мобильного приложения из любой точки мира, где есть интернет. Пользователь может самостоятельно установить видеокамеру, задать параметры съёмки (качество записи, срок хранения видео, чувствительность датчика движения), настроить систему оповещения — процесс займёт всего несколько минут. — Установили видеокамеры в прошлом году, так как живём в частном доме. И если нас нет, то и приглядывать за домом некому. Теперь не беспокоимся, даже если уезжаем надолго, так как всегда можем посмотреть, что происходит дома и рядом. Кстати, соседи тоже решили приобрести камеры по нашему примеру, — говорит пользователь услуги Елизавета Антонова. Пользователи сервиса «Видеонаблюдение» могут смотреть видео как в режиме реального времени, так и в архиве. Видеопоток хранится на надёжной облачной платформе, зашифрован от посторонних лиц. Для работы услуги видеонаблюдения у клиента должен быть подключен интернет любого провайдера.

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