Про налоговые декларации забудем через три года?

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что в будущем ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным, заметил Егоров. — Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году, — заключил глава ФНС. НДФЛ, в основном, удерживается с зарплаты. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию: — при получении дохода от продажи имущества; — при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками; — при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, а также дохода от источников, находящихся за пределами страны; — при получении выигрыша в лотерее.

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