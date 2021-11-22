Про налоговые декларации забудем через три года?

Про налоговые декларации забудем через три года?
Про налоговые декларации забудем через три года?
Сегодня, 09:52ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что в будущем ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным, заметил Егоров.

— Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году, — заключил глава ФНС.

НДФЛ, в основном, удерживается с зарплаты. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию:

— при получении дохода от продажи имущества;

— при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от людей, не являющихся близкими родственниками;

— при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров ГПХ, а также дохода от источников, находящихся за пределами страны;

— при получении выигрыша в лотерее.

Сюжеты:
Приморье
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