«КоулСтар» инвестирует в проекты на территории Приморья

«КоулСтар» инвестирует в проекты на территории Приморья
«КоулСтар» инвестирует в проекты на территории Приморья
Сегодня, 15:47ЭкономикаФото: фото предоставлено пресс-службой компании «КоулСтар»
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ согласовало компании «КоулСтар» декларацию о намерениях возвести новый терминал по перевалке сыпучих грузов в порту Восточном (посёлок Дунай).

Это уже второй проект в Приморье, который намеревается реализовать крупнейшая в России угледобывающая компания. Два года назад были озвучены планы по возведению за 3,5 года терминала «Морской порт Аврора» в бухте Безымянная (под Владивостоком). Тогда, в 2019 году, инвестиции на реализацию проекта оценивались приблизительно в 57,8 млрд рублей. Затраты на возведение терминала — 17,6 млрд рублей, на строительство нефтеналивного порта — 25,2 млрд рублей.

Отметим, проектом предусмотрено строительство 80 км железнодорожных путей к будущему порту. Линейная инфраструктура обойдётся компании в 11,2 млрд рублей и, как ожидается, будет передана для дальнейшей эксплуатации в ведение холдинга «Российские железные дороги».

Общая мощность проектов компании «КоулСтар» Эдуарда Худайнатова в Приморье позволит увеличить объём перевалки сыпучих грузов на 42 млн тонн, нефти — 10 млн тонн.

Для транспортировки грузов «КоулСтар» разметила заказ на строительство пяти балкеров класса «Панамакс» на мощностях судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. Построенные суда, водоизмещением до 80 тысяч тонн, усилят транспортные возможности компании, а также будут оказывать логистические услуги другим участникам отрасли.

Сюжеты:
Приморье
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