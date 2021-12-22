В Приморье подвели предварительные экономические итоги года. По некоторым позициям — наш край — в лидерах, и не только в Дальневосточном регионе.

Об этом сообщила журналистам председатель правительства Приморья Вера Щербина. Она отметила, что 2021 год нельзя назвать лёгким, но если сравнивать с 2020-м, то очень много негативных тенденций удалось переломить,. Например, в жилищном строительстве год-два назад вводили в строй 500 тыс. м2, сейчас — 800 тыс. м2. Прорыв в решении застарелой проблемы Приморья — выполнению региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В этом году показатели выполнены на 200 процентов. Губернатор поставил задачу в 2022 году завершить эту программу, выполнив все обязательства. Это задача амбициозная, но мы, уверена, выполним её. Приморье завершает год в первой пятерке регионов страны по одному из важнейших показателей экономики — индексу промышленного производства. Его рост с начала года составил 140%. Такой динамики удалось достичь за счёт роста объёмов производства предприятий из отрасли судоремонта, судостроения, энергетики, машиностроения, строительства. Налоговые доходы в 2021 году выросли на 20 процентов. Это больше, чем бюджет потерял из-за введения локдауна в 2020 году, когда было серьёзное торможение во всех сферах экономики, разорваны технологические цепочки со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. — В этом году экономика показывает рост, есть все предпосылки, что положительная динамика сохранится и в последующие годы, отметила Вера Щербина.

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