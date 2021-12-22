В центре Владивостока деловой комплекс облагородят общественной зоной

В центре Владивостока деловой комплекс облагородят общественной зоной
В центре Владивостока деловой комплекс облагородят общественной зоной
Сегодня, 17:42ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В центре дальневосточной столицы резидент свободного порта Владивостока открыл пятиэтажный бизнес-центр и подземную автопарковку на 58 мест.

По мнению руководителя компании-инвестора, в центральной части города отмечается дефицит современных офисных центров малого формата, да ещё и с собственным автоматизированным подземным паркингом. Но это здание – только первый этап инвестиционного проекта. В следующем году планируется открыть в находящемся рядом историческом здании общественно-деловой центр, в котором будут располагаться кафе, рестораны, магазины и прочие объекты.

Здание было построено в начале прошлого века и использовалось как холодильный склад. Сейчас завершается его реконструкция. Она ведётся по проекту, предусматривающему максимальное сохранение исторических особенностей объекта культурного наследия регионального значения – фасада, кровли, внутренних лестниц и прочего, заверил инвестор.

В единый комплекс здания оформит общественное пространство. Его ландшафтная архитектура разработана проектно-производственной мастерской Concrete Jungle. Площадка, объединяющая общественные центры, будет содержать прогулочную зону, деревья и цветочные клумбы. Её открытие планируется в 2023-2024 годах.

Объём инвестиций в проект составит 386,8 млн рублей. На сегодня вложена большая часть - свыше 230 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Отметим, режим свободного порта Владивосток распространён на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. Резиденты реализуют 2069 проектов с общим объёмом заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено 239,5 млрд рублей, создано 28,4 тыс. рабочих места, инвесторы реализовали 286 проектов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ИнвестицииВладивостокСвободный порт Владивосток
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