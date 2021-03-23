Проведение ВЭФ во Владивостоке по-прежнему под вопросом

Проведение ВЭФ во Владивостоке по-прежнему под вопросом

Сегодня, 15:14
Экономика
Фото: ИК "Золотой Рог"
Несмотря на то что Росгонгресс — оператор подготовки форума — обозначил даты проведения ВЭФ, полпред президента в регионе призвал все же не радоваться раньше времени.

Восточный экономический форум сохранит свой международный формат в 2021 году — в том случае, если его проведение состоится. Такое заявление сделал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Как сообщает ТАСС, в своем выступлении перед журналистами полпред подчеркнул, что на мероприятие пригласят иностранные делегации.

«Сто процентов, что мы будем проводить форум в том же международном формате, в котором проводили. Мы исходим из того, что нам крайне важно сотрудничество с окружающими государствами», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Однако полпред заметил, что окончательное решение о проведении Восточного экономического форума в этом году должен принять президент Владимир Путин. Он добавил, что главе государства предложат согласовать проведение ВЭФ в текущем году.

Сюжеты:
Приморье
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