Вместе с экспортом Приморье потеряло миллионы долларов

По данным Дальневосточного таможенного управления и федерального государственного статистического наблюдения (без данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за IV квартал) внешнеторговый оборот по краю в 2020 году составил $7998 млн, в том числе экспорт – $2871 млн, импорт – $5127 млн. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-$2256 млн), сообщает Приморскстат.
В структуре внешнеторгового оборота на импорт приходилось 64,1%, на экспорт – 35.9%. Импорт товаров по стоимости превышает объемы экспорта в 1,8 раза.
Основными торговыми партнерами края остаются: Китай (52% внешнеторгового оборота), Республика Корея (17%) и Япония (15%).
В основном Приморский край продолжает экспортировать продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (61%), минеральные продукты (12%) и древесину и изделия из нее (11%).
В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (59%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11%).