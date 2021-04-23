Оргкомитет ВЭФ-2021 провёл первое заседание

Состоялось первое заседание Оргкомитета Восточного экономического форума-2021. Во время встречи члены оргкомитета рассмотрели вопросы по подготовке и проведению форума, а именно: разработка деловой программы, зонирование площадок, проведение выставки «Улица Дальнего Востока.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил во время заседания, что форум ежегодно помогал осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории макрорегиона. Сейчас, благодаря мероприятию, на Дальнем Востоке реализуется 2617 инвестиционных проектов, 392 из них уже работают. В экономику макрорегиона было вложено 1,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 70 тыс. рабочих мест. Стоит отметить, что в 2020 году форум был отменён из-за пандемии COVID-19 — это отразилось на работе с инвесторами и снизило количество заключаемых соглашений. «VI Восточный экономический форум в этом году пройдет в очном формате, мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. Сохранение традиционного формата ВЭФ как коммуникационной площадки особенно важно, в том числе в качестве мер поддержки дальневосточного бизнеса. Отмечу, что все мероприятия форума также, как и раньше, будут транслироваться в сети Интернет через официальный сайт Форума. Кроме того, в этом году мы планируем организовать за рубежом отдельные студии ВЭФ, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио», — сказал советник президента РФ, секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. По словам специалистов, в рамках подготовки к ВЭФ-2021 ведется работа по формированию деловой программы форума, проект архитектуры которой будет представлен до конца мая. «Мы предлагаем сделать фокус обсуждения на аспекте траектории выхода из кризиса. Причем взять на этот раз максимально широкий диапазон, говоря не только про Дальний Восток, но и в целом про новую архитектуру мира. Мы предлагаем рассмотреть в рамках будущего Форума проблемные темы, связанные с сохранением здоровья, с кризисом в экономической и финансовой сферах, а также различные аспекты международных отношений», — заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Программа стартового дня ВЭФ-2021, помимо традиционных форматов, будет усилена за счёт тематики большого евразийского партнерства и взаимоотношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельное внимание было уделено спортивной и культурной программе форума. Так, планируется проведение ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, мероприятий по парусному спорту (на кубок ВЭФ; международной регаты «Дальневосточный кубок» (Far East Cup), спортивные мероприятия в рамках Дальневосточной регаты больших учебных парусников), забега в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. международных и всероссийских соревнований по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу и другое. В рамках культурной программы состоятся концерты на основной сцене выставки «Улицы Дальнего Востока» в ДВФУ, выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей на открытой площадке перед павильоном Приморского края, выступления творческих коллективов ДФО. По итогам заседания Оргкомитета были даны соответствующие поручения, касающиеся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, а также площадки Форума с учетом возможной эпидемиологической обстановки.

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