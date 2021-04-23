В Приморье 16 потребкооперативов находятся в стадии банкротства или ликвидации

Кредитные потребительские кооперативы (КПК), зарегистрированные на территории Приморья, в 2020 году предоставили около 422 млн рублей займов — на треть меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Дальневосточное главное управление Банка России, в условиях пандемии КПК обеспечили финансовую поддержку более 2 тыс. граждан, являющихся их пайщиками. Портфель выданных займов составил 920 млн рублей, сократившись за год на 13%. «В 2020 году законодательно введены новые требования: теперь кредитный кооператив должен объединять пайщиков по территориальному, профессиональному или социальному принципу. То есть, он может быть организован как касса взаимопомощи, например, для работников одной организации или жителей одной деревни. Это поможет не допустить ситуации, когда кооператив вовлекает тысячи несвязанных между собой пайщиков, лишенных возможности полноценно следить за его деятельностью», — отметил начальник Отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой. Для защиты прав потребителей финансовых услуг на рынке КПК действуют и другие ограничения. Так, устанавливаются предельные значения полной стоимости потребительских займов. В II квартале 2021 года они составляют от 20% до 249% годовых в зависимости от категории займа. Значение ставки по предоставляемым ипотечным займам не должно превышать 17%. Существуют и ограничения, установленные на уровне базовых стандартов саморегулируемых организаций, объединяющих кредитные кооперативы. Например, максимальный размер компенсации за использование КПК привлеченных денежных средств пайщика с учетом всех выплат не может превышать двукратное значение ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора. На сегодняшний день это 9% годовых. В целом к началу 2021 года в крае действовали 15 КПК. Еще 16 кооперативов проходят процедуры ликвидации или банкротства. «Основные проблемы рынка — деятельность нелегальных кредиторов и недобросовестные практики легальных участников. Банк России выявляет нелегальные организации и передает сведения о них в правоохранительные органы, а также работает над устранением недобросовестных практик, в том числе путем прекращения деятельности кредитных кооперативов. Своевременная ликвидация таких организаций помогает как гражданам, рискующим стать их жертвами, так и самому рынку, который несет имиджевые потери», — отметил Виталий Мостовой. Проверить участника финансового рынка можно на сайте Банка России или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн». Подробнее о том, как работают кредитные потребительские кооперативы, читайте на сайте Fincult.info.

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