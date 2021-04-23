В Приморье началась подготовка проектов под бюджетные кредиты

В Приморье началась подготовка проектов под бюджетные кредиты
В Приморье началась подготовка проектов под бюджетные кредиты
Сегодня, 13:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
В ближайшее время приморские власти определят проекты, которые заявят в Правительство России для возможного финансирования инфраструктурными кредитами. В правительстве Приморья отметили, что регион намерен воспользоваться мерами поддержки, предложенными президентом РФ.

По словам председателя правительства Приморья, новая мера поддержки даст импульс развитию территорий.

«Сейчас готовится вся нормативная база. Скорее всего эта мера поддержки начнет действовать только в новом финансовом году. Предполагается, что будут выдаваться инфраструктурные кредиты регионам под 3% годовых на 15 лет. Однако само название говорит о том, что деньги не могут пойти на любые наши потребности — мы должны создать качественную инфраструктуру в городах и районах. Речь про объекты, которые будут генерировать развитие экономики, — жилищное строительство, объекты туризма и другие», — сказала Вера Щербина.

Как отметила первая замглавы Приморья, в ближайшее время в регионе будут разработаны проекты, которые представят на бюджетное кредитование.

«Уже сегодня мы должны определиться, какие проекты заявим под новую меру поддержки и будем защищать на федеральном уровне. Президент подчеркнул в своем Послании, что не все субъекты получат средства, а только те, которые ведут ответственную долговую политику. Мы к таким относимся. У нас нет закредитованности, как в некоторых других субъектах России. Надеюсь, мы получим бюджетные кредиты и пустим их на развитие экономики», — заключила Щербина.

Сюжеты:
Приморский край
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