Построенные в Приморье «Охотск» и «Аян» пойдут за крабом

Построенные в Приморье «Охотск» и «Аян» пойдут за крабом
Построенные в Приморье «Охотск» и «Аян» пойдут за крабом
Сегодня, 12:19ЭкономикаФото: Петр Корко / правительство Приморского края
Во Владивостоке со стапелей Восточной верфи спустили на воду краболовное судно. Оно построено в рамках программы «Квоты в обмен на инвестиции» и стало вторым из планируемых шести краболовов.

Судно получило имя «Аян» — в честь села и порта в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточной верфи. Длина и ширина судна — 63,27 и 10,6 метра. Водоизмещение краболова составляет 1586 тонн, объем перевозки живого краба при этом — до 100 тонн. Новое современное судно может работать и на других объектах промысла: его можно использовать для вылова и перевозки живого краба, а также как ярусолов и креветколов. Помимо этого «Аян» получил ледовый класс «Айс 2».

Ранее, в декабре минувшего года, был спущен на воду головной краболов «Охотск». Работы на нем подходят к завершению, и, как ожидается, в сентябре он уже будет передан заказчику — ООО «Дальневосточное побережье».

Краболовы строятся на российских верфях в рамках программы по обновлению рыбодобывающего флота, отметили в Росрыболовстве. В период 2019–2021 годов Росрыболовство распределило 50% от ОДУ квот крабов через аукционы с инвестиционными обязательствами: один лот — одно судно-краболов. Распределены всего 41 лот, соответственно, каждый предполагает строительство краболова, из них 15 судов будут строиться на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций в строительство составит порядка 60 млрд рублей.

Сюжеты:
Приморье
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