«Терминал Астафьева» начинает строить второй блок навеса

«Монтаж башни под второй блок навеса идет легче — специалисты уже „набили“ руку на сборке конструкций. С другой стороны — добавляет сложности расположение башни, прямо на путях выгрузки, где не прекращается работа. Плюс — сильные ветра. Но, несмотря на это, закончить возведение планируем в срок в начале октября, после чего приступим к монтажу „ног“ второго блока навеса», — рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов.