«Терминал Астафьева» начинает строить второй блок навеса

«Терминал Астафьева» начинает строить второй блок навеса
«Терминал Астафьева» начинает строить второй блок навеса
Сегодня, 14:27ЭкономикаФото: Фото предоставлено АО «Терминал Астафьева»
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса начинают монтаж второго блока защитного сооружения. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

В настоящий момент строители наполовину возвели центральную вспомогательную башню, с помощью которой будут монтировать конструкции второго блока уникального навеса. Её полная высота составит 33,5 метра.

Фото:Фото предоставлено АО «Терминал Астафьева»

«Монтаж башни под второй блок навеса идет легче — специалисты уже „набили“ руку на сборке конструкций. С другой стороны — добавляет сложности расположение башни, прямо на путях выгрузки, где не прекращается работа. Плюс — сильные ветра. Но, несмотря на это, закончить возведение планируем в срок в начале октября, после чего приступим к монтажу „ног“ второго блока навеса», — рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов.

Отметим, что вспомогательная башня — это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса. Ее основная функция — держать ключ-кондуктор, к которому будет крепиться рама навеса. Первые элементы второго блока уже собраны на сборочной площадке.

Фото:Фото предоставлено АО «Терминал Астафьева»

Строители уже вывели башню на отметку 20 метров, и теперь она, вместе с уже смонтированным первым блоком навеса, хорошо видна жителям микрорайона Мыс Астафьева.

Фото:Фото предоставлено АО «Терминал Астафьева»

«Мы живем и работаем рядом и ежедневно видим, как идет стройка. Деталь за деталью, уже получилось такое громадное сооружение. Ждем скорейшего завершения строительства, и чтобы другие стивидоры тоже всерьез занялись защитой нас от угольной пыли», — рассказала Татьяна Подольская, жительница микрорайона Мыс Астафьева.

Фото:Фото предоставлено АО «Терминал Астафьева»

«Для нас, жителей Астафьева, важны вот такие реальные дела по защите экологии, которые мы можем увидеть своими глазами, а не показушные отчеты, которые другие порты выдают надзорным органам. Поэтому хочется уже попросить власти заставить всех заниматься реальной защитой экологии не в отчетах, а на деле», — заявила Наталья Мельникова, жительница дома Астафьева, 113.

Напомним, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке

Строительство навеса над зоной выгрузки — это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.

Сюжеты:
Приморье
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