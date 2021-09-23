«Терминал Астафьева» начинает строить второй блок навеса

В настоящий момент строители наполовину возвели центральную вспомогательную башню, с помощью которой будут монтировать конструкции второго блока уникального навеса. Её полная высота составит 33,5 метра.
«Монтаж башни под второй блок навеса идет легче — специалисты уже „набили“ руку на сборке конструкций. С другой стороны — добавляет сложности расположение башни, прямо на путях выгрузки, где не прекращается работа. Плюс — сильные ветра. Но, несмотря на это, закончить возведение планируем в срок в начале октября, после чего приступим к монтажу „ног“ второго блока навеса», — рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов.
Отметим, что вспомогательная башня — это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса. Ее основная функция — держать ключ-кондуктор, к которому будет крепиться рама навеса. Первые элементы второго блока уже собраны на сборочной площадке.
Строители уже вывели башню на отметку 20 метров, и теперь она, вместе с уже смонтированным первым блоком навеса, хорошо видна жителям микрорайона Мыс Астафьева.
«Мы живем и работаем рядом и ежедневно видим, как идет стройка. Деталь за деталью, уже получилось такое громадное сооружение. Ждем скорейшего завершения строительства, и чтобы другие стивидоры тоже всерьез занялись защитой нас от угольной пыли», — рассказала Татьяна Подольская, жительница микрорайона Мыс Астафьева.
«Для нас, жителей Астафьева, важны вот такие реальные дела по защите экологии, которые мы можем увидеть своими глазами, а не показушные отчеты, которые другие порты выдают надзорным органам. Поэтому хочется уже попросить власти заставить всех заниматься реальной защитой экологии не в отчетах, а на деле», — заявила Наталья Мельникова, жительница дома Астафьева, 113.
Напомним, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке
Строительство навеса над зоной выгрузки — это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают, что она эффективна и может служить хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.