Приморцы всё реже закладывают в ломбарде свои автомобили

В Приморье объём выданных ломбардами займов за девять месяцев 2021 года достиг 1,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.

Специалисты объясняют рост увеличением суммы среднего размера займа: с 7,7 тыс. до 9,6 тыс. рублей. Приморцы стали реже брать в ломбардах займы под залог автомобиля. Количество таких договоров за год снизилось более чем вдвое ― до 19 штук. Но в целом услуги ломбардов востребованы. По информации начальника отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного главка Банка России Виталия Мостового, только за девять месяцев заключено более 130 тысяч договоров, число заёмщиков превысило 23 тысячи. Чистая прибыль ломбардов в Приморье за год выросла почти на 42% и составила 67,6 млн рублей. Отметим, в июле 2021 года завершился переходный период, в течение которого ломбарды для продолжения деятельности должны были пройти процедуру допуска на рынок, а сведения о них — внесены в государственный реестр по новым правилам, утверждённым Банком России. Не все ломбарды вошли в реестр. Количество зарегистрированных в Приморье организаций, предоставляющих краткосрочные займы под залог имущества, уменьшилось — их стало 45. Однако они открыли в регионе свои филиалы — на сегодня их общее число возросло до 192.

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