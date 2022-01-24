Молодёжь заинтересовалась вкладами

Россияне по итогам первых недель января подали почти в три раза больше заявок на банковские вклады, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что наименее активными вкладчиками оказались граждане в возрасте от 65 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни.ру», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что больше всего заявок оставляли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, а реже всех открывают депозиты жители городов с населением менее миллиона человек. Активными вкладчиками оказались россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Средний возраст наименее активных пользователей, оформляющих заявки на банковские вклады — 65 лет и старше, говорится в исследовании. По мнению экспертов, финансовое поведение клиентов банков изменилось после начала пандемии: всё больше людей стали пользоваться дистанционными сервисами из-за их удобства и экономии времени. Поле того как с марта 2020 года по ноябрь 2021 года россияне активно выводили деньги со вкладов и увеличивали накопления на сберегательных счетах, в 2022 году ожидается разворот тренда, считает руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин. По его словам, объёмы депозитов будут расти в течение 2022 года. Деньги с различных счетов, в том числе инвестиционных, начнут переходить во вклады, поскольку разница в ставке будет более ощутимой. Отметим, на начало октября 2021 года жители Приморья инвестировали в инструменты фондового рынка 79,3 млрд рублей. По информации пресс-службы Дальневосточного главка ЦБ, большая часть из них — 66,6 млрд рублей — это активы на брокерских счетах. Ещё около 13 млрд рублей переданы приморцами в доверительное управление.

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