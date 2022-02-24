Московская биржа остановила торги валютой

На фоне политических новостей отечественные деньги резко подешевели. На 24 февраля курс Центробанка составил 80,42 рубля за доллар и 90,88 за евро.
Однако на коммерческих площадках рубль совершил ещё больший скачок. На Московской бирже американские деньги шли по 84,08 рубля за единицу, евро — 95,24. До какого уровня подешевел бы к вечеру этого дня рубль, неизвестно — после объявления о начале военной операции на Донбассе, биржа остановила торги.
Обменять накопленные рубли на валюту во Владивостоке можно в коммерческих банках. Один из самых приятных курсов покупки евро и долларов — в одном из региональных банков: на 14-00 этого дня за доллар просили 88 рублей, евро — 96,1. В федеральных банках единицу североамериканской валюты продавали за 99,86, а общеевропейскую — 110, 82.
Эксперты уверяют, что это явно спекулятивные уровни, поднятые санкциями и военными известиями. Экономически доллар оценивают в 60 рублей. Эту цифру называют с учётом роста цен на российские энергоносители, которые также стремительно дорожают из-за санкций и военных действий. Однако экономически выверенного курса мы вряд ли дождёмся в ближайшее время. Из- за напряжённости вокруг Украины, общей геополитической обстановки реальная стоимость доллара — 74-76 рублей. Но когда он вернётся в эти рамки, и ждёт ли рубль ещё больший обвал, никто не может сказать, всё сейчас зависит не от экономики, а новостей с места военных событий.