Московская биржа остановила торги валютой

Эксперты уверяют, что это явно спекулятивные уровни, поднятые санкциями и военными известиями. Экономически доллар оценивают в 60 рублей. Эту цифру называют с учётом роста цен на российские энергоносители, которые также стремительно дорожают из-за санкций и военных действий. Однако экономически выверенного курса мы вряд ли дождёмся в ближайшее время. Из- за напряжённости вокруг Украины, общей геополитической обстановки реальная стоимость доллара — 74-76 рублей. Но когда он вернётся в эти рамки, и ждёт ли рубль ещё больший обвал, никто не может сказать, всё сейчас зависит не от экономики, а новостей с места военных событий.