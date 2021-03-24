Центробанк: Новые российские купюры станут целомудренными

Центробанк: Новые российские купюры станут целомудренными

Сегодня, 12:10ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Банк России изменит облик банкноты номиналом 100 рублей. Вместо квадриги Аполлона на Большом театре на купюрах появятся другие достопримечательности российской столицы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр „Зарядье“, Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие», — рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что на новой купюре не будет квадриги Аполлона. В 2014 году в Госдуме предложили изменить дизайн сторублевой купюры, потому что на банкноте можно разглядеть гениталии статуи Аполлона, но идею в Центробанке отвергли.

23 марта стало известно, что Банк России принял решение обновить дизайн российских банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей. На купюрах 50 и 100 рублей сохранятся города, но изменятся символы и достопримечательности Москвы и Петербурга, а на остальных банкнотах изменятся города.

Какие достопримечательности появятся на купюрах, в Центробанке пообещали рассказать позже — символы регионов выберет совет директоров ЦБ на основе рекомендаций экспертной группы.

Кроме того, в Банке России рассказали о планах по выпуску новых купюр и монет. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, у специалистов пока нет планов выпускать банкноты номиналом 10 000 рублей или монеты в 50 рублей. «Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей», — сказала она.

Набиуллина отметила, что у монеты номиналом 50 рублей могут быть свои преимущества, но россияне не любят рассчитываться монетами.

Напомним, что в 2017 году в России выпустили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, с изображением достопримечательностями Крыма и Владивостока, соответственно.

Сюжеты:
Приморский край
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