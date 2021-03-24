Во Владивостоке готовятся к открытию два отеля мировых брендов

Как сообщает правительство Приморского края, приморские отельеры приступили к подготовке к VI Восточному экономическому форуму, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке. В числе гостиниц, где планируется разместить участников форума, – новые объекты под управлением широко известных в отрасли международных брендов, которые в настоящее время достраиваются в Приморье.
Как уточнил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, принимать гостей и участников ВЭФ-2021 планируют около 30 гостиниц Владивостока и Артема. Большая часть из них уже начала подготовку номерного фонда. В частности, рассматривается возможность расселения в новых отелях Novotel Владивосток и Ocura Владивосток, которые в настоящее время еще не сданы в эксплуатацию, но активно достраиваются и должны открыться к началу ВЭФ.
Как отметил ранее заместитель председателя приморского Правительства Константин Шестаков, появление в регионе таких крупных и опытных участников рынка, безусловно, задаст более высокие стандарты для местных гостиничных операторов и в целом благоприятно скажется на качестве услуг, предоставляемых гостям Приморского края.
«Форум будет организован на самом высоком уровне, в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому средствам размещения предстоит проделать большую работу в этом направлении. Тем не менее, после годового простоя в связи с пандемией в 2020 году для гостиниц и отелей это будет хорошая возможность получить полную загрузку номерного фонда», – прокомментировал Владимир Щур.
Напомним, что в 2020 году Восточный экономический форум был отменен из-за эпидемиологических ограничений. В феврале текущего года стало известно, что Правительство РФ рассчитывает провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и II Каспийский экономический форум, если позволит эпидемическая обстановка.
12 марта Росконгресс официально объявил даты проведения ВЭФ-2021.