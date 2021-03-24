Во Владивостоке готовятся к открытию два отеля мировых брендов

«Форум будет организован на самом высоком уровне, в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому средствам размещения предстоит проделать большую работу в этом направлении. Тем не менее, после годового простоя в связи с пандемией в 2020 году для гостиниц и отелей это будет хорошая возможность получить полную загрузку номерного фонда», – прокомментировал Владимир Щур.