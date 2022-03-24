Приморские аграрии увеличат посевы экспортных культур

На посевную взяли больше миллиарда
В этом году в Приморье планируются засеять соей, кукурузой, ранними зерновыми и другими культурами 481 тыс. гектаров полей или 101% к уровню 2021 года (+ 6,1 тыс. гектаров). Увеличение посевов ожидается под такими культурами, как: соя — 300 тыс. га (+1,7 тыс. га), зерновые и зернобобовые культуры включая кукурузу — 118,8 тыс. га (+2,4 тыс. га); кормовые культуры — 38 тыс. га (+1,3 тыс. га). Площадь под овощами в 2022 году останется на уровне 2021 года.
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, к началу посевной аграрии приобрели семена сои, картофеля, ранних зерновых в достаточном количестве. Хозяйства края запаслись в полном объёме семенами ранних зерновых культур (10,8 тыс. тонн, или 118% к потребности), сои (36,3 тыс. тонн, или 113%), картофеля в СХО и КФХ (8,7 тыс. тонн, обеспечены на 100%). Обеспечены на 75% семенами кукурузы (потребность 1,68 тыс. тонн), остаток отгружен и находится в пути по территории Российской Федерации.
Завершается ремонт сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ (85% от плана).
Для проведения полевых работ необходимо завезти в Приморье из центральных регионов РФ 93,6 тыс. тонн минеральных удобрений. На сегодня в наличие 51,2 тыс. тонн, или 55% от плана.
— Оставшийся объём планируем приобрести по графику в апреле–мае текущего года, — заверили в краевом Минсельхозе.
В ведомстве также отметили, что на проведение весенних полевых работ в этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморья выдано льготных кредитов на общую сумму 1120 млн рублей.
Приморский семенной картофель развезли по всему ДФО
Генеральный директор ООО «Пуциловское» Вячеслав Виноградов отметил, что подготовка к посевной идёт по плану, намеченному ещё с прошлого года, что-либо менять в нём пока не пришлось. В этом году площади под посевы овощей и картофеля остаются в прошлогодних размерах — 12 гектаров. В хозяйстве выращивают лук репчатый, свёклу столовую, а также тыкву, хрен.
Ежегодно на 75 гектарах выращивают около 1000 тонн семенного картофеля. И в этом году площадь под посадки семенного материала остаётся прежней. Семенной картофель, выращиваемый в «Пуциловском» закупают клиенты не только из Приморья, но и Хабаровска, Еврейской автономии, Амурской области, Сахалина, Магадана.
— Мы не видим смысла увеличивать посевную площадь под картофель, считаем, что лучше работать над увеличением урожайности. В Приморье есть хозяйства, которые закупают семенной картофель за рубежом, но это очень небольшой процент от всего объёма семенного материала, — говорит Вячеслав Виноградов.
Он уверен, что приморским аграриям нет нужды обращаться за семенным картофелем к западным поставщикам. Получить качественный посевной материал можно и в крае.
— У нас есть ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки», который занимается оригинальным семеноводством сортов картофеля и наших отечественных и местных селекций, есть Дальневосточный центр селекций семеноводства картофеля — это малое инновационное предприятие, также занимается оригинальным семеноводством, есть ещё и другие организации.
Вячеслав Виноградов приводит свою точку зрения, почему приходится завозить в край картофель из других регионов и даже из-за границы. В прошлую весну, например, аж с Египта поставки были. Почему не хватает своего картофеля — мало высаживаем, скудные урожаи или не умеем хранить выращенное?
— Завозят картофель обычно, весной, в тот период, когда у поздних сортов срок хранения уже заканчивается, а ранние сорта ещё не созрели. Поэтому и закрываем потребность населения во «втором хлебе» за счёт завозного. В октябре последняя уборка картофеля с приморских полей. Срок его хранения 6-8 месяцев, то есть в мае он заканчивается, а новый урожай не созрел, — поясняет Вячеслав Виноградов.
Он отметил, что к нынешней посевной готовились загодя, потому санкционное давление ещё не успело сказаться на работе агропредприятия. В дальнейшем одним из самых неприятных последствий грозит стать удорожание материально-технических ресурсов, кредитных средств. Но аграриям обещана господдержка и они рассчитывают на неё.
Погода страшнее санкций
Генеральный директор ООО «Айхуа» Айхуа Пестерева сообщила, что также в этом году под овощи отведут столько же гектаров, сколько и в прошлом году, а, возможно, немного больше. Это никак не связано с санкциями — аграрии будут ориентироваться на погоду.
— Мы выращиваем картофель на 30 гектарах, примерно по пять гектаров приходится на огурцы, помидоры, капусту, лук; морковь и свёклу высаживаем примерно по 10 гектаров. Под последние две культуры хотим увеличить площади посевов ещё на 5 гектаров, но тут уже не столько от погоды, сколько от наличия семян зависит, а ими мы не успели запастись в полном объёме, — говорит Айхуа Пестерева. — И здесь, действительно, несколько помешали ограничительные меры, введённые недружественными странами.
Дело в том, что хозяйство использует голландские семена лука, моркови и свёклы. И если семена лука успели закупить, то моркови и свёклы — не в полном объёме. А сейчас их нет.
— Будем рассматривать возможность применения местных сортов, — комментирует Айхуа. — Почему раньше их не применяли? Потому, что был не очень хороший опыт применения местных семян моркови. Закупили, посеяли, а всё пошло в «стрелку». Это когда вместо сочного корнеплода морковь дает жёсткий деревянный корень. У нас всё морковное поле было белое — в цветущих стрелках.
Глава хозяйства отметила, что выращивают картофель, используя местные семенной материал, к нему претензий нет. Айхуа говорит, что подготовка к нынешней посевной в агропредприятии прошла в обычном режиме. Трудности с семенами моркови и свёклы решаемы.
— Пока санкции мимо нас, посмотрим, что будет дальше, — заметила руководитель ООО «Айхуа».
Техника новая, ГСМ отечественные, семена свои
ООО «Алексее-Никольское» два года назад отказались от производства овощей и картофеля, и сконцентрировалось на выращивании зерновых культур и соевых бобов. Известно, что немалое количество выращенной в Приморье сои отправляется на экспорт: в прошлом году около 465 тысяч тонн этой культуры поставили в Китай, Японию и Республику Корею.
Руководитель ООО «Алексее-Никольское» Виктор Лысенко уверил, что введение антироссийских санкций не вынудило их сократить посевы. Традиционно соей засевается 600 гектаров, пшеницей и ячменем — по 150. И в этом году будут засеяны те же площади. В том, что выращенная хозяйством продукция найдёт покупателя, он не сомневается, даже если традиционные зарубежные потребители откажутся от поставок. Не та в мире ситуация, чтобы от продовольствия отказываться, считает глава сельхозпредприятия.
— К посевной готовились загодя, на год вперёд, запасались всем необходимым. В любом случае, санкционное давление мы не испытываем, по крайней мере эту посевную проведём без оглядки на санкции. Семена у нас свои, мы не зависим в этом вопросе от импорта. Выращиваем, в основном, фуражное зерно, поэтому практически весь урожай раскупают местные приморские животноводы на корм скоту. Техника у нас довольно новая, на сегодня нет нужды в запчастях. Запасаемся ГСМ, но опять-таки все горюче-смазочные материалы у нас отечественные, созданных запасов хватит на нынешнюю кампанию в полном объёме, — рассказал Виктор Лысенко.