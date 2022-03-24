Приморские аграрии увеличат посевы экспортных культур

— Мы выращиваем картофель на 30 гектарах, примерно по пять гектаров приходится на огурцы, помидоры, капусту, лук; морковь и свёклу высаживаем примерно по 10 гектаров. Под последние две культуры хотим увеличить площади посевов ещё на 5 гектаров, но тут уже не столько от погоды, сколько от наличия семян зависит, а ими мы не успели запастись в полном объёме, — говорит Айхуа Пестерева. — И здесь, действительно, несколько помешали ограничительные меры, введённые недружественными странами.