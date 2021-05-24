Приморцы стали меньше брать микрозаймов и кредитных карт

Несмотря на то что выдача кредитных карт в России восстанавливается темпами, которые превышают прошлогодние показатели, в апреле по сравнению с мартом было зафиксировано ее снижение.
Так, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2021 года было выдано 1,04 млн новых кредитных карт, что на 5,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2021 года – 1,10 млн ед.).
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2021 года количество выданных новых кредиток выросло на 163,9% (в апреле 2020 г. – 0,39 млн ед.). Столь существенный рост выдачи новых кредитных карт специалисты связывают с последствиями карантинных мероприятий весны прошлого года, когда выдача карт упала наиболее сильно.
Сокращение выдачи кредиток в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в большинстве регионов России. При этом в Топ-5 по самой серьезной динамике снижения количества выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) вошли Ставропольский (-14,7%) и Краснодарский (-12,1%) края, Ростовская область (-10,9%), а также Приморский (-9,2%) и Хабаровский (-8,9%) края. Единственным регионом из Топ-30, в котором был отмечен незначительный рост выдачи, стала Удмуртская Республика (+0,1%).
Динамика количества новых выданных кредитных карт в Приморье выглядит следующим образом: в марте 2021 года было выдано в крае 17,670 тыс. кредиток, в апреле - 16,044 тыс. ед. Снижение произошло более чем на 9%. Апрельские показатели обеспечили Приморью 24-е место в Топ-30 по объемам выданных кредиток. Хабаровский край занимает 28-ю строчку рейтинга. Отметим, что Дальний Восток представлен в рейтинге только этими двумя регионами.
Кроме того, в Приморье в апреле 2021 г. по сравнению с мартом 2021 г. сократилось количество выданных микрозаймов. В рейтинге Топ-30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида Приморский край занимает 27-ю строчку с выдачей в апреле 27,887 единиц микрозаймов (в марте - 28,532 тыс. ед.). Сокращение составило 2,3%.
Стоит отметить, что показатели всех 30 регионов продемонстрировали сокращение выдачи этого вида кредита.
Из всех регионов Дальнего Востока в Топ-30 попала только Республика Саха (Якутия). Здесь динамика в марте составила 27,730 тыс. ед., в апреле - 27,155 тыс. ед. (-2,1%).