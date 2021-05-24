Жителей Приморья приглашают обсудить изменения в проекте госпрограммы экономического развития края

С 24 мая по 1 июня 2021 года в Приморье пройдёт обсуждение проекта изменений госпрограммы экономического развития и инновационной экономики региона на 2020–2027 годы. Жителей региона зовут присоединиться к обсуждению, сообщили в краевом правительстве.

Сам проект постановления правительства Приморья доступен для просмотра по ссылке. Жители могут направить свои замечания и предложения по проекту в региональное минэкономразвития по адресу: 690010 Владивосток, улица Светланская, 22. Письмо можно также отправить на адрес электронной почты — depeconomy@primorsky.ru, — оформить документы нужно в форматах: .doc/.docx/.xls/.xlsx/. При отправке документов в письме необходимо указать ФИО или наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, суть предложения или замечания, личную подпись и дату. Все интересующие вопросы граждане могут задать заместителю начальника отдела планирования министерства экономического развития Приморского края можно Наталье Даниловой по телефону: 8 (423) 220-54-37.

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