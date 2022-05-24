Перед стартом «красной» путины эксперты рассказали, ждать ли в России дефицита лососей

Судя по открытым данным в СМИ, «Санта Бремор» — совместное белорусско-германское предприятие, один из крупнейших производителей продуктов питания в Европе. Основной ассортимент — продукты и полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов. Весь ассортимент продаётся более чем в 40 странах мира, в том числе и в России, где бренд завоевал популярность. Однако, как уверяют эксперты ТГ «Трепанг ДВ», уход компании с российского рынка не способен оголить рыбные прилавки в РФ.