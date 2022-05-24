Перед стартом «красной» путины эксперты рассказали, ждать ли в России дефицита лососей

Судя по открытым данным в СМИ, «Санта Бремор» — совместное белорусско-германское предприятие, один из крупнейших производителей продуктов питания в Европе. Основной ассортимент — продукты и полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов. Весь ассортимент продаётся более чем в 40 странах мира, в том числе и в России, где бренд завоевал популярность. Однако, как уверяют эксперты ТГ «Трепанг ДВ», уход компании с российского рынка не способен оголить рыбные прилавки в РФ.
Освободившиеся места займут новые торговые марки. Уже чем-чем, а рыбой мы сможем наполнить отечественную розницу. Россия остается одним из крупнейших мировых добытчиков тихоокеанских лососей, и перерабатывающие заводы могут наладить производство продукции из российской горбуши, кеты, нерки.
Кроме того, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка практически полностью ориентирована отечественная аквакультура. За пять лет объёмы выращиваемых рыбоводами лососей выросли почти втрое, достигнув в прошлом году 137 тысяч тонн. Например, в настоящее время только в Приморье действуют шесть лососевых рыборазводных заводов общей мощностью выпуска 85,53 млн штук молоди лососевых в год.
В числе возможных проблем при снабжении населения деликатесами из «красной» рыбы эксперты называют трудности в организации поставок с мест вылова и предприятий по переработке лососевых, которые сконцентрированы на Дальнем Востоке и зависимость рыбоводов от импортных кормов. Но эти сложности никак не назовёшь непреодолимыми.
Поэтому, делают выводы аналитики ТГ «Трепанг ДВ», с учетом реальной покупательской способности и собственных объемов вылова и производства, а также сохраняющейся возможности импорта из ряда стран, предпосылок для дефицита сырья для производства продукции из красной рыбы в России в настоящее время вообще нет.
Напомним, «красная» путина-2022 стартует 1 июня. Как уже сообщал «Золотой Рог», в этом году наука рекомендует освоить в Дальневосточных морях 322 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча.
В Приморье к промышленному вылову лососей приступят с 5 июня, общий прогноз вылова для всего края составляет чуть более 2 тыс. тонн.