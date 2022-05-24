В Приморье кинотеатрам упростили жизнь снижением налогового бремени

В Приморье кинотеатрам упростили жизнь снижением налогового бремени
В Приморье кинотеатрам упростили жизнь снижением налогового бремени
Сегодня, 18:00ЭкономикаФото: 1MI
В Приморье снизят налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения и налогу на имущество компаний. Соответствующий законопроект одобрили депутаты комитета ЗСПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в минувший понедельник, 23 мая.

Инициатором законопроекта стало краевое правительство.

— Учитывая текущую ситуацию, мы разработали законопроект, который призван поддержать кинотеатры, помочь приморским компаниям начать производство собственных марок одежды, IТ-компаниям дать возможность для ускоренного производства импортозамещающего программного обеспечения, — отметил региональный министр экономического развития Андрей Блохин.

Согласно законопроекту, предлагается установить налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения на уровне 3% и 1% в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, и на уровне 7,5% и 5% в случае, если объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Для поддержки кинотеатров снизят ставку по налогу на имущество до 0,5%. По информации краевого правительства, на сегодня в Приморье работают 24 кинотеатра. В связи со спадом посещаемости из-за отсутствия прокатных удостоверений на популярные мировые кинопремьеры организации терпят колоссальные убытки.

Принятые меры позволят оказать поддержку более чем двум тысячам предпринимателям, снизить налоговую нагрузку в более чем два раза и увеличить оборотные средства у указанных категорий предпринимателей почти на 158 млн рублей.

Это стимулирует развитие новых производств и будет способствовать сохранению деятельности приморских кинотеатров, уверен глава минэкономразвития края.

Отметим, в начале апреля краевые власти сообщили о принятых в Приморье 36 мерах поддержки бизнеса в условиях антироссийских санкций. В их числе — компенсация коммунальных платежей кинотеатрам.

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Приморье
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