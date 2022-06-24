Чтобы больше вывозить и завозить

Перспективы увеличения экспорта сельхозпродукции и древесины из Приморья в Китай обсудили во Владивостоке. В здании краевого правительства в пятницу, 24 июня, губернатор края Олег Кожемяко встретился с новым Генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

Олег Кожемяко поздравил Пяо Янфань с назначением на высокий пост и выразил надежду, что провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, другие приграничные территории Китая будут теснее взаимодействовать с Приморьем, развивать экспорт, импорт. Увеличение товарооборота стало важной темой встречи. Одной из мер для достижения цели может стать корректировка режима работы пунктов пропуска на границе. По информации губернатора, рост товарооборота в 2021 году между Приморским краем и КНР достиг 5,1 млрд долларов, несмотря на пандемию. — Нужно проработать вопросы увеличения работы пунктов пропуска через границу хотя бы на два часа. Увеличить количество грузовых поездов на станции Пограничный-Суйфэньхэ, перевести железнодорожный пункт пропуска Махалино–Хуньчунь на круглосуточный режим работы. Это даст возможность увеличить товарооборот между нашими регионами, — уверен Олег Кожемяко. Он предложил рассмотреть возможность поставки в Китай щипы и шпона — до 500 тысяч кубометров лесопереработки, а также сельхозпродукции из Приморья. — Мы производим и поставляем экологически чистую продукцию — мёд, дикоросы. Предлагаю рассмотреть возможность сертификации продукции со стороны ваших эпидемиологических служб по поставкам свинины. Мы уверены, что наши предприятия могут пройти тестирование для отправки в КНР мяса, другой продукции, — отметил глава Приморья. Пяо Янфань согласилась, что между российским Дальним Востоком и Китаем есть большой потенциал для сотрудничества. Нынешняя ситуация в мире показывает важность российско-китайских отношений. — Перемены предоставляют нам новые возможности, новые точки роста, -сказала генконсул. — Вы обладаете большим преимуществом, качественной и доступной по цене продукцией, что очень важно для нас. Мы будем прилагать максимальные усилия, чтобы обеспечить бесперебойною работу нашего логистического сотрудничества, общими усилиями пройти через новые испытания. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР на седьмой Восточный экономический форум, который состоится 5–8 сентября во Владивостоке. Глава государства подчеркнул, что Россия сегодня активно занимается переориентацией торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС. На площадке ВЭФ планируется обсуждение вопросов делового партнёрства.

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