Выращивать картофель аграриям Приморья помогают краевые гранты

Выращивать картофель аграриям Приморья помогают краевые гранты

Выращивать картофель аграриям Приморья помогают краевые гранты

Сегодня, 11:13
Экономика
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
Сельхозпроизводители Приморья получили гранты «Агростартап». Государственная поддержка позволит в крае увеличить урожай клубней почти в два раза.

Аграрии из сельскохозяйственного кооператива «Октябрьский» из Октябрьского муниципального округа и Надеждинского района Приморья получили краевые гранты на развитие картофелеводства. Выделенные 12 миллионов рублей государственной поддержки помогут производителям приобрести технику – трактора, картофелекопалки, опрыскиватели, ботвоудалители, отмечают в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

В этом году картофелеводы заняли под культуру 34,3 гектара посевных площадей. По прогнозам, они ожидают неплохой урожай, который составит почти 800 тонн клубней.

В последующем посевную площадь под картофель увеличат, к 2027 году она возрастёт более чем в полтора раза – до 54 гектаров. Соответственно, сбор картофеля вырастет в два раза – до 1,4 тысячи тонн, отмечают в краевом минсельхозе.

Также в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы, начать собственное дело начинающим фермерам поможет краевой грант «Агростартап». Он предусматривает господдержку – выделение аграриям до трёх миллионов рублей, а на развитие животноводства – до пяти миллионов.

В министерстве сельского хозяйства Приморского края отмечают, что увеличение объёмов продукции собственного производства – главная задача продовольственной безопасности региона в условиях санкций.

Сюжеты:
Приморский край
продуктыпродовольственная безопасность
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