Выращивать картофель аграриям Приморья помогают краевые гранты

В последующем посевную площадь под картофель увеличат, к 2027 году она возрастёт более чем в полтора раза – до 54 гектаров. Соответственно, сбор картофеля вырастет в два раза – до 1,4 тысячи тонн, отмечают в краевом минсельхозе.