В Приморье ищут капитанов

По данным министерства труда и социальной политики Приморья, в наиболее крупных городах края на 1 незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест, в то время как в депрессивных районах на 1 вакансию претендуют до 7 человек.
К началу этого лета работодатели заявили о 68 507 свободных рабочих мест, год назад таковых было 66 140. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.
Около 70% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих специальностей. Среди профессий служащих наибольшим спросом пользуются такие, как капитан, агент по закупкам, бухгалтер, вожатый и медсестра.
Большая часть вакансий (76% от общего их количества) сосредоточена в Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске.