В Приморье ищут капитанов

В Приморье ищут капитанов
В Приморье ищут капитанов
Сегодня, 10:08ЭкономикаФото: https://pixabay.com
На региональном рынке труда снизилась напряженность: сейчас на 1 вакансию приходится, в среднем, 0,2 претендента, год назад — 0,4.

По данным министерства труда и социальной политики Приморья, в наиболее крупных городах края на 1 незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест, в то время как в депрессивных районах на 1 вакансию претендуют до 7 человек.

К началу этого лета работодатели заявили о 68 507 свободных рабочих мест, год назад таковых было 66 140. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.

Около 70% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих специальностей. Среди профессий служащих наибольшим спросом пользуются такие, как капитан, агент по закупкам, бухгалтер, вожатый и медсестра.

Большая часть вакансий (76% от общего их количества) сосредоточена в Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске.

Сюжеты:
Приморье
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