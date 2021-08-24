Во Владивостоке сдано квартир почти в два раза больше, чем год назад

При этом, как уточнили в Приморскстате, во Владивостоке построено 192,6 тыс. м2 жилых домов, в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
В сельской местности сдано 51,8 тыс. м2 жилья, на 24% больше, чем в январе–июне 2020 года. Из него 90% введено индивидуальными застройщиками.
Из общей площади введенных домов, на Владивосток приходится 56% жилья, Надеждинский район — 10%, Уссурийск — 8%, Артем — 7%, Большой Камень — 4% и Находку — 3%.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в этом году, составила по краю 73,5 м².