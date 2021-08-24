Во Владивостоке сдано квартир почти в два раза больше, чем год назад

В Приморье за первые шесть месяцев 2021 года сдана в эксплуатацию 4671 квартира общей площадью 343,4 тыс. м2, что на 42% больше, чем в январе–июне 2020 года.

При этом, как уточнили в Приморскстате, во Владивостоке построено 192,6 тыс. м2 жилых домов, в 1,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В сельской местности сдано 51,8 тыс. м2 жилья, на 24% больше, чем в январе–июне 2020 года. Из него 90% введено индивидуальными застройщиками. Из общей площади введенных домов, на Владивосток приходится 56% жилья, Надеждинский район — 10%, Уссурийск — 8%, Артем — 7%, Большой Камень — 4% и Находку — 3%. Средняя площадь одной квартиры, введенной в этом году, составила по краю 73,5 м².

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