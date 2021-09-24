Предварительные итоги «красной» путины 2021 подвели на Курилах

К настоящему времени лососевая путина завершилась в большинстве регионов, включая Камчатку, где добыто 440 тыс. тонн или на 17% больше показателя 2019 года. Вылов продолжается на Сахалине и в Приморье, уточнили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.
— Объем добычи к настоящему времени превысил 520 тыс. тонн, это второй показатель после рекордного 2018 года. Важно обеспечить, чтобы свежие уловы бесперебойно поступали на российский рынок, и в розницу, и на переработку, — отметил Илья Шестаков.
При этом добавил, что путина, несмотря на успешность по выловам, выявила ряд противоречивых факторов, и эти все проблемные моменты надо устранить при подготовке к интенсивному лову рыбы в 2022 года.
Так, за научное обеспечение путины в следующем году будет отвечать специально созданная ВНИРО научная межрегиональная группа.
Кроме того, отмечалось, что требуются дополнительные меры для решения проблем с хранением и оперативной отгрузкой продукции с мест уловов.
— В рамках программы инвестиционных квот надо поддержать строительство рефрижераторно-транспортных судов. Кроме того, подумаем над введением обязательств, для арендаторов участков связанных с приемкой и транспортировкой лососей, — отметил Илья Шестаков.
Он также поручил создать рабочую группу с участием грузовладельцев и операторов железнодорожного подвижного состава с тем, чтобы повысить оперативность отгрузок рыбы.
Глава Росрыболовства также затронул вопрос строительства рыборазводных заводов.
— Их размещение должно отталкиваться от научного обоснования, а не исключительно от интересов бизнеса. Мы не можем поставить повсюду заводы, — подчеркнул Илья Шестаков.