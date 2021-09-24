Предварительные итоги «красной» путины 2021 подвели на Курилах

Предварительные итоги «красной» путины 2021 подвели на Курилах
Предварительные итоги «красной» путины 2021 подвели на Курилах
Сегодня, 12:46ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В городе Курильске руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел итоговое заседание штаба по организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

К настоящему времени лососевая путина завершилась в большинстве регионов, включая Камчатку, где добыто 440 тыс. тонн или на 17% больше показателя 2019 года. Вылов продолжается на Сахалине и в Приморье, уточнили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

— Объем добычи к настоящему времени превысил 520 тыс. тонн, это второй показатель после рекордного 2018 года. Важно обеспечить, чтобы свежие уловы бесперебойно поступали на российский рынок, и в розницу, и на переработку, — отметил Илья Шестаков.

При этом добавил, что путина, несмотря на успешность по выловам, выявила ряд противоречивых факторов, и эти все проблемные моменты надо устранить при подготовке к интенсивному лову рыбы в 2022 года.

Так, за научное обеспечение путины в следующем году будет отвечать специально созданная ВНИРО научная межрегиональная группа.

Кроме того, отмечалось, что требуются дополнительные меры для решения проблем с хранением и оперативной отгрузкой продукции с мест уловов.

— В рамках программы инвестиционных квот надо поддержать строительство рефрижераторно-транспортных судов. Кроме того, подумаем над введением обязательств, для арендаторов участков связанных с приемкой и транспортировкой лососей, — отметил Илья Шестаков.

Он также поручил создать рабочую группу с участием грузовладельцев и операторов железнодорожного подвижного состава с тем, чтобы повысить оперативность отгрузок рыбы.

Глава Росрыболовства также затронул вопрос строительства рыборазводных заводов.

— Их размещение должно отталкиваться от научного обоснования, а не исключительно от интересов бизнеса. Мы не можем поставить повсюду заводы, — подчеркнул Илья Шестаков.

Сюжеты:
Приморье
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