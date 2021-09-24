Предварительные итоги «красной» путины 2021 подвели на Курилах

К настоящему времени лососевая путина завершилась в большинстве регионов, включая Камчатку, где добыто 440 тыс. тонн или на 17% больше показателя 2019 года. Вылов продолжается на Сахалине и в Приморье, уточнили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.