Илья Шестаков: в ценниках на икру и рыбу только половина суммы причитается рыбакам

В 2021 году объём добычи тихоокеанских лососей составил 539 тыс. тонн. Это третий результат за всю историю промысла на «красной» путине, сообщили в Росрыболовстве.

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что могли бы и чуть эффективнее лососевую путину провести, если бы не некоторые трудности, в частности с приёмкой продукции. В интервью в программе «Поздняков» на телеканале НТВ Илья Шестаков рассказал, что лососевая путина 2021 уступила только 2018 году (678 тыс. тонн) и 2009-му (542 тыс. тонн). 79% от общего вылова — горбуша. Уловы нерки, кеты и кижуча оказались ниже прогнозных. Шестаков отметил, что объём выловленной российскими компаниями рыбы позволяет полностью насытить внутренний рынок. Как и производство красной икры, которой достаточно, чтобы удовлетворить запрос российских потребителей и поставлять деликатес на экспорт. По словам главы Росрыболовства, проблема подорожания лососевой икры — это не отдельный случай, а общий тренд продовольственного рынка. Зависимость цены производителя и обозначенной на ценниках на прилавках магазинов у нас несильно коррелируется. Он привёл в пример нынешнюю рыбалку: по причине успешной путины цена на икру у рыбаков снизилась на 20-25%. Но стоимость в магазине только выросла. Повлиять на цены можно только на законодательном уровне, считает Шестаков. Полностью отслеживать поставку от производителя до конечного продавца и выявлять посредников, которые необоснованно увеличивают стоимость продукции. — И здесь соответствующие контролирующие органы должны, мне кажется, повнимательнее поработать над этим вопросом, — подчеркнул глава Росрыболовства. По его словам, в конечной стоимости продукта только половина суммы — цена рыбака. Всё остальное получают посредники и торговые сети. Отметим, Приморские рыбаки выловили 625 тыс. тонн водных биоресурсов за девять месяцев этого года, на 65 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Сказалась сложная промысловая обстановка на зимне-весенней минтаевой путине, закрытие китайских портов из-за коронавируса. При этом минтай, сельдь, навагу, консервы в Приморье можно приобрести по доступным ценам в рамках программы «Приморская рыба», — заявил руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко. — Я сам хожу в магазин, на рынках продается свежая охлажденная рыба: сельдь, красноперка по 100 рублей за килограмм, сазан, змееголов стоят около 130 рублей. Цены сопоставимы двум-трем поездкам на автобусе, — считает Валерий Корко. Он подчеркнул, что красная рыба, икра и палтус всегда стоили недёшево. При этом в Приморье нет таких объёмов вылова, как на Камчатке, Сахалине или в Магадане. — Этот год по горбуше у нас вообще неурожайный, всего предприятия края выловили чуть более 100 тонн этой красной рыбы, — заявил Валерий Корко.

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