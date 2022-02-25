У рынка жилья появился повод поднять цены

Квартиры, выставленные на продажу во Владивостоке, в основном ещё не успели отреагировать повышением цен на события в Украине. Тем не менее, первая реакция со стороны продавцов уже проявилась, считает генеральный директор компании ООО «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков.

Часть из них на вторичном рынке стала придерживать продажи, часть — снимать. Причина простая — в смутные времена лучший способ сохранить деньги — это держать их в виде объектов недвижимости. Другая часть продавцов начинает пересматривать цены на выставленные ими на продажу квартиры с учётом курса доллара США, полагая, что дешевеющих рублей теперь за продажу надо брать больше. Тем из покупателей, которые успели заключить договора купли-продажи на покупку квартиры заранее, в какой-то степени повезло — они не прогадали. Кстати, на фоне усиливавшейся на Донбассе напряженности, продажи жилья в стране были особенно активны. Так портал «Мир квартир» отметил, что в подмосковных городах-спутниках за последний год цены на квартиры в среднем подорожали на 18,4%. Что касается новостроя, то застройщики полагают так: если доллар не упадёт до прежнего уровня, то это станет форсмажором, что позволит поднять цены на строящееся жилье. Оно зачастую комплектуется импортными материалами и оборудованием, которые резко подорожали. Это касается и объектов малоэтажного индивидуально-жилищного строительства, где местные относительно дешёвые материалы долгое время вытеснялись импортом. Но вслед за ростом цен на рынке нового жилья снова пойдут вверх цены и на вторичном рынке. Эксперт полагает, что вне зависимости от того, как быстро и с каким результатом завершится кампания по защите жителей Донбасса, цены на отечественном рынке недвижимости, в том числе в Приморье и Владивостоке, заметно поменяются, как это уже было прежде — в 2008 и 2014 годах. Кстати, ситуация на рынке жилья в 2014-м году в значительной степени тоже была связана с Донбассом и Крымом. Тогда из-за выросших цен продажи квартир сокращались, и требовалось какое-то время, чтобы платёжеспособность покупателей восстановилась. Очень похоже, что такой сценарий повторится и в этом году.

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