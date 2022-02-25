В столице Приморья спрос на наличные подогревают слухами

Во Владивостоке с сегодняшнего дня повысился спрос на наличность: к банкоматам ряда банков выстроились очереди и не всем хватает кэша. Но сами банкиры обращают внимание, что ажиотаж наблюдается, в основном, в торговых центрах.

В офисах самих банков во Владивостоке отмечают повышенный спрос на купюры, но столпотворений не наблюдается. Нет очередей и к кассам, где идёт обмен валют, хотя количество валютообменных операций значительно возросло. Причём приморцы не только покупают иностранные деньги, но и продают их, желая получить доход от повышенного курса валют. Продают-покупают, в основном, доллары и евро. Безналичные операции в рублях в Интернет- и Мобильном банке, пополнение и снятие со счетов, в Системе быстрых платежей, операции по пластиковым картам доступны без ограничений. Однако в связи со сложившейся в мире ситуацией возможны задержки доставки SWIFT-переводов (международных), предупредили в одном из банков, работающих в Приморском крае. Финансисты Приморья объясняют спрос на наличные паникой, вызванной новостями о санкционных мерах, принятых западными государствами в отношении крупнейших банков России. И считают нынешний ажиотаж необоснованным, подогревают который домыслы и разные слухи. В Банке России заверили, что будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции. В частности, на которые наложены блокирующие ограничения США. Напомним, это ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Банкам ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия, в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО Сбербанк, для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов. Как сообщили в пресс-службе Банка России, все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счёта. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.

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