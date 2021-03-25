В Правительстве предпринимают попытки сдержать цены на масло и сахар

Речь идёт о возможном продлении соглашений и субсидировании производителей.
Первый зампред Правительства Андрей Белоусов провёл заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.
Ранее принятые Правительством меры по заключению соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло доказали свою эффективность. В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная — 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.
Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер.
Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объём субсидий может составить порядка 3 млрд рублей. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в Правительство проект соответствующего акта.
В целях поддержания стабильных объёмов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.
Также на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объёме не более 350 тыс. т. Проект соответствующего акта должен быть внесён Минэкономразвития в Правительство не позднее 1 апреля.
По информации Минсельхоза, для увеличения объёмов российского производства сахара посевные площади под сахарной свеклой в текущем году будут расширены и составят более 1 млн га. Производство этой культуры в 2021 году составит не менее 44 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн т сахара. «Этого объёма будет достаточно для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», — заверили в министерстве. Кроме того, аграрии увеличат использование семян отечественной селекции сахарной свеклы.
Как сообщили в Минпромторге, крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях мировой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования. «Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения „на полке“ и окажет давление и на цены во всех сегментах», — отметили в Минпромторге.
Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в Правительство помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объёмов поставки и стоимости за 1 кг.