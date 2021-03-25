В Правительстве предпринимают попытки сдержать цены на масло и сахар

Ранее принятые Правительством меры по заключению соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло доказали свою эффективность. В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная — 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.