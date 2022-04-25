В Приморье приступили к посеву кукурузы

В Приморье приступили к посеву кукурузы
В Приморье приступили к посеву кукурузы
Сегодня, 13:30ЭкономикаФото: pxhere.com тематическое фото
В Приморском крае приступили к посеву одной из основных экспортных культур — кукурузы. Аграрии региона уже засеяли почти 7 тысяч гектаров.

По данным министерства сельского хозяйства Приморского края, сев кукурузы происходит в 5 МО региона: Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском и Михайловском.

«На сегодняшний день посеяно 6,9 тысячи гектаров кукурузы — 10% от плана. Также сельхозпроизводители посеяли 31,6 тысячи гектаров ранних зерновых культур, выполнив план на 84%», — отметили в ведомстве.

Кукуруза — одна из основных экспортных культур. Согласно нацпроекту, в 2022 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморского края должен составить около 1,8 миллиарда долларов.

Ранее «Золотой Рог» писал, что сельхозпроизводители Приморского края за одну неделю засеяли более половины запланированных площадей. В регионе приступили к севу ранних зерновых культур. В посевной кампании принимаю 14 муниципальных образований. Аграрии посеяли более, чем 19 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса. Это 51% от запланированных площадей.

Сюжеты:
Приморье
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