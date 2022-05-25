Олег Кожемяко: проблемы долгостроев в Приморье должны быть решены до конца 2023 года

Этот неприятный статус объект получил из-за неоднократных переносов сроков сдачи. Директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю сообщила, что считает возможным два варианта решения проблемы долгостроя.
По её словам, первая схема — завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в три этапа: башня А, башня Р, башня Т. По такому варианту корпорация работает на Снеговой Пади — вводит дом № 1 по частям. Данное решение помогает восстановить права дольщиков в максимально короткие сроки и сократить денежные затраты на содержание дома.
Но для реализации такой схемы необходимо наличие инфраструктуры, а её пока нет на объекте.
Вторая схема решения проблемы — банкротство, которое подразумевает выделение федеральных средств для завершения строительства дома или выплату денежных компенсаций гражданам с учётом рыночной стоимости подобных объектов на аналогичной стадии строительства.
Но эта процедура затянется на долгое время, предупредила Ольга Сун-жаю. Потребуется не менее года, чтобы соответствующие структуры приняли решение о выделении финансирования на достройку объекта или осуществления выплат. И в этом варианте важна степень готовности дома. Если она менее 80%, то встаёт вопрос о сроках достройки объекта. Президент РФ поручил решить вопрос долгостроев в Приморье до конца 2023 года, и есть шанс не успеть достроить к указанному сроку данный ЖК.
По мере выработки общего решения с учётом мнений будущих жильцов жилкомплекса будет проведена ещё одна разъяснительная встреча.
«ЗР» сообщал ранее, что в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» готовят к вводу в эксплуатацию очередной долгострой. Готовность монолитной вставки дома № 1 составляет почти 100%, его сдача произойдёт со дня на день. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий подчеркнул, что ещё два года назад в микрорайоне было шесть долгостроев, в настоящее время пять из них достроены полностью. Всего в данном микрорайоне будет проживать почти 1 тысяча человек.
Стоит напомнить, что в регионе по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко были созданы два фонда, за счёт этого край получил рабочий механизм по доведению бюджетных средств на решение проблемы долгостроев. При этом завершение строительства всех проблемных жилых объектов и восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находится на особом контроле правительства края и лично Олега Кожемяко.