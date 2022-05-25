Олег Кожемяко: проблемы долгостроев в Приморье должны быть решены до конца 2023 года

«ЗР» сообщал ранее, что в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» готовят к вводу в эксплуатацию очередной долгострой. Готовность монолитной вставки дома № 1 составляет почти 100%, его сдача произойдёт со дня на день. Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий подчеркнул, что ещё два года назад в микрорайоне было шесть долгостроев, в настоящее время пять из них достроены полностью. Всего в данном микрорайоне будет проживать почти 1 тысяча человек.